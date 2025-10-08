«Ma la squadra ha giocato bene» 

Roma. Nonostante la sconfitta in casa Budoni, pur nella delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia, resta la certezza di aver fornito una prova convincente. «Abbiamo schierato tanti giovani e giocato bene», il commento del presidente Filippo Fois, «si è mantenuto l’equilibrio per gran parte della partita e i ragazzi sono stati all’altezza della situazione».

Per il numero uno della società gallurese la squadra è comunque da promuovere, soprattutto per aver saputo tener testa alla corazzata capitolina costruita per obiettivi più grandi rispetto a quello della salvezza su cui punta il sodalizio calcistico budonese. «Nel primo tempo nonostante il loro predominio territoriale non abbiamo corso grossi pericoli e anzi siamo stati sfortunati centrando due legni sullo 0 a 0», prosegue il massimo dirigente, «poi nel finale sono arrivati i gol degli avversari che ci hanno tagliato le gambe. Peccato perché in base a quanto si è visto sul campo non avremmo meritato di perdere. Ma il calcio è fatto così». La parola d’ordine resta il non piangersi addosso e nel clan biancoceleste la testa è già rivolta a domenica. «Adesso pensiamo al campionato», il pensiero di mister Cerbone, «e prepariamoci ad affrontare la Nocerina, altro avversario molto attrezzato».

