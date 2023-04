Ma la società replica: «Non dipende da noi, siamo parte lesa» 

Monastir. La capienza limitata a cento spettatori al Comunale di Monastir non è una novità né è legata alla sfida salvezza di domenica con la Nuorese. Il numero è indicato nel certificato di agibilità comunale che, datato 15 febbraio 2022, richiama il precedente via libera parziale del 7 settembre 2020 dopo il completamento della copertura della tribuna.

La stessa società, che con il club barbaricino si gioca l’accesso ai playout, ha delle ricadute negative. «Non abbiamo alcuna responsabilità», sottolinea il presidente Marco Carboni, «anzi, siamo parte lesa perché ci rimettiamo non soltanto a livello economico ma pure di presenze: potremmo avere tutto un paese che ci sostiene, invece ospiteremo solo 80 nostri tifosi perdendo quasi tutto l’incasso. Già in passato abbiamo giocato a porte chiuse per motivi analoghi: abbiamo parlato con le forze dell’ordine e gli amministratori, ma ci sono documenti scritti e dobbiamo rispettarli».

La scorsa stagione, conclusa peraltro col sesto posto e il record di punti nella storia del club in Eccellenza, era cominciata a porte chiuse - dalla gara di Coppa Italia con la Ferrini - perché non era stato autorizzato l’accesso al pubblico. Per risolvere definitivamente il problema sono già in programma i necessari lavori, che però inizieranno solo a campionato finito. Negativa la risposta della società alla richiesta di giocare altrove domenica: «In altri impianti non sono in grado di garantire il servizio d’ordine e portare la nostra attrezzatura. Mi spiace che il messaggio che sta passando è che sia qualcosa di architettato dal Monastir: è un problema annoso, non è né colpa nostra né del sindaco», conclude Carboni.

