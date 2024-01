«Ma la Sardegna è un’oasi felice e miglioreremo» 

La percezione di una crescita della violenza in campo potrebbe essere falsata dal recente «raddoppio delle squalifiche» per chi si rende responsabile di specifici atteggiamenti in campo. Tra l’altro «in Sardegna la situazione è ben gestita da Federazione, società e vertici arbitrali. Sono reduce dalla riunione del direttivo di Coverciano, dove sono stati mostrati i numeri di tutte le regioni: l’Isola è tra le meno colpite dal fenomeno».

Gianni Cadoni, presidente della Federazione sarda e vice presidente della Lega Nazionale Dilettanti, scaccia i brutti pensieri e pensa positivo. Si assiste a non pochi episodi di violenza e maleducazione nei tornei dilettantistici e giovanili sardi, ma il massimo dirigente è ottimista, confida di «poter arrivare a zero casi» e ribadisce: «La Sardegna è un’oasi felice e i fatti gravi ai danni degli arbitri si possono contare sulle dita di una mano».

L’ultimo è stato il peggiore, «gravissimo», quando un giocatore ha dato un calcio a un arbitro impedendogli di portare a termine la gara. «L’osservatorio arbitrale ha portato il caso all’attenzione di Coverciano pochi giorni fa, ma è un fatto unico nel suo genere». Comunque «da quattro o cinque anni stiamo lavorando per creare una vera cultura dello sport, che insegni ai ragazzi a gioire per una vittoria piuttosto che a protestare per una sconfitta. E a spingerli a lavorare di più, perché i successi arrivano attraverso la fatica in campo».

Tra l’altro l’elevato numero di giornate di squalifica in base ai comportamenti è legato alla decisione di «raddoppiare le sanzioni per le ingiurie ai direttori di gara. Pensiamo di ridurle, stiamo lavorando per un confronto tra calciatori e arbitri così da spiegare il regolamento del gioco e i suoi aggiornamenti. I calciatori devono divertirsi e anche gli arbitri, che sono ragazzi come i giocatori ma hanno la responsabilità di decidere e devono farlo con libertà assoluta. È un ruolo complicato e pieno di responsabilità, in un attimo devi cogliere la situazione giusta. Sono in costante contatto con Roberto Branciforte, presidente dei fischietti sardi. Le sezioni stanno facendo un lavoro incredibile, la vocazione aumenta. Siamo tra i primi nella percentuale di donne arbitro».

Il futuro non è scuro: «Sono fiducioso che il nostro calcio migliorerà: ci saranno incontri congiunti con tutte le componenti. Serve un messaggio positivo».

