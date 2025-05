Ma la salvezza non è in discussione 

È solo una questione di numeri. Di fatto, il Cagliari si è salvato battendo il Parma e il Monza tra febbraio e marzo. Il successo di Verona è servito poi a spazzare via i fantasmi sul nascere e a riportare un po’ di energia positiva nello spogliatoio e nell’ambiente in generale. La certezza matematica che i rossoblù giocheranno anche la prossima stagione in Serie A arriverà prima o poi (magari già sabato a Como) considerato il maxi vantaggio sul terzultimo posto, gli scontri diretti altrui e, soprattutto, il ritmo di chi sta sotto, basso, bassissimo. Insomma, l’obiettivo minimo stagionale non è in discussione. Non lo è mai stato negli ultimi due mesi. Ci sarà poi modo e tempo per ragionarci sopra e valutare se questa squadra (con tutti i suoi pregi e tutti i suoi difetti) poteva aspirare a qualcosa in più di una salvezza tirata per le lunghe (per quanto preziosa, anzi vitale) vista anche la pochezza della concorrenza, scadente come non lo era da anni.

Tutti al palo

Paradossalmente, la trentacinquesima giornata ha rafforzato la posizione del Cagliari nonostante la sconfitta avendo perso anche tutte le altre eccetto il Venezia (che ha pareggiato con il Torino). In questo modo, la formazione rossoblù ha conservato il +8 sull’Empoli e un rassicurante +7 sugli stessi lagunari, con una partita in meno da giocare e lasciandosi ancora sei squadre alle spalle. Altro motivo, quest’ultimo, per cui la salvezza non è in discussione. E potrebbe centrarla sabato prossimo addirittura senza nemmeno conquistare un punto al Sinigaglia. Detto questo, Pavoletti e compagni proveranno a vincere, o per lo meno a pareggiare, contro il Como e a chiudere in bellezza un campionato spesso contraddittorio, ma in fondo gestito senza particolari apprensioni. Raggiungendo l’obiettivo minimo in largo anticipo, almeno virtualmente.

Casa stregata

Intanto, contro l’Udinese, il Cagliari ha incassato la diciottesima sconfitta, la nona in casa. Oltre ad avere avuto poca lucidità nell’ultimo passaggio e troppa frenesia (come ha tenuto a sottolineare Nicola), ha subito forse anche un contraccolpo post Bentegodi, sia fisico che mentale. Ed è probabilmente questo il limite più grande, quello caratteriale, di una squadra che - evidentemente - fatica a gestire le emozioni, sia quelle positive che quelle negative. Soprattutto in casa, visti i numeri in netta controtendenza rispetto al recente passato nel quale la Domus è stata un fattore con rimonte clamorose ed entusiasmanti. E la spiegazione data da Nicola a fine gara, l’altro ieri, sembra quasi rafforzare l’handicap caratteriale, indubbiamente fa riflettere, e non poco. «Io credo che talmente vogliamo rendere contenti e soddisfatti i nostri tifosi che ogni tanto pecchiamo un po’ di frenesia», ha detto l’allenatore. Precisando: «Magari quando c’è una preparazione un po’ più lunga, un po’ più allungata, prima di attaccare la profondità, ovviamente il nostro pubblico ci spinge ad attaccare e alle volte siamo un po’ frenetici e poco precisi. Questa è una cosa che dobbiamo cercare di migliorare perché magari fuori casa ci capita meno». Il paradosso emotivo.

Come è già successo nel corso della stagione, sabato il Cagliari ha pagato poi il fatto di giocare dopo cinque giorni e un solo cambio nell’undici iniziale rispetto alla gara col Verona (Piccoli per Pavoletti) probabilmente non lo ha aiutato in questo senso, così come la scelta delle sostituzioni. Ma c’è chi sta peggio. E chi molto peggio. Magra consolazione. Ma fondamentale.

