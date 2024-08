Ma la preferita resta sempre la spiaggia libera 

Tariffe a parte, il mare è per tutti. Anche per chi per questione prettamente economiche, ideologiche o banalmente perché ognuno è libero di prendere il sole dove vuole, sceglie senza esitazione i tratti di spiaggia liberi. «Ci portiamo tutto da casa, con due figli ci vorrebbe quasi uno stipendio intero per prendere lettini, ombrelloni e mangiare ai chioschi ogni giorno», osserva Laura Corda che tiene la mano dell’ultimo arrivato ed evidentemente le redini della famiglia.

E manco a dirlo ha preso posizione alla Prima, nella porzione di sabbia gratis. Non è sicuramente la sola a fare questo ragionamento, così viene da sorridere alla vista di un giovane che si dirige vicino al rudere del vecchio Marino con un carrellino contenente tutto ciò che in caso contrario pagherebbe: lettino, ombrellone pieghevole, borsa frigo con bevande in grado di garantire la sopravvivenza per l’intera giornata e il pranzo preparato e portato da casa. Opzione scelta soprattutto dalle famiglie numerose, che le vedi scendere dalla macchina e iniziare a togliere dal cofano di tutto. Con i bambini che ridono, perché il mare è sempre mare, che si scelga quello con i servizi a pagamento oppure no.

