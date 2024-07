«Ma la più amata dagli italiani è Elisabetta Canalis!» 

Si può attraversare il Tirreno perché il primo tuffo della stagione si deve fare in Sardegna? Per Carolina Crescentini sì. «A giugno mi sono presa tre giorni per venire a fare il bagno qui: per me l’estate è sarda, da quand’ero piccola», racconta l’attrice romana, tornata sull’Isola per l’Andaras Traveling Film Festival come ospite e giurata.

Oggi alle 19 sarà a Iglesias, in piazza Lamarmora, per un talk su cinema e recitazione insieme all’attrice e regista Monica Nappo e a Enrica Pintore. Quanto all’altro ruolo, spiega: «Da quando sono arrivata, credo di aver visto più cortometraggi del dovuto. Però, va bene così, perché i film in gara arrivano da tutto il mondo e mi hanno mostrato territori pazzeschi: è il bello del cinema, che è una finestra sul mondo». E, poi, c’è il pubblico. «La prima sera è stato bellissimo vedere la gente che arrivava per la proiezione dei corti: a un certo punto, hanno iniziato a sedersi sui muretti», racconta entusiasta l’interprete di numerose pellicole di successo e serie tv, tra le più talentuose del cinema italiano che l’ha vista debuttare a 26 anni con “H2Odio” di Alex Infascelli, e consacrarsi a strettissimo giro con "Notte prima degli esami – Oggi” di Fausto Brizzi. «Di natura sono un po’ severa, ma con margine. Quindi, da giurata, seguirò il cuore: a volte la poesia batte la tecnica», aggiunge Crescentini.

«Il cinema dev’essere come la vita, deve spiarti negli occhi. E da attrice mi deve costringere a studiare qualcosa, mi deve lasciare un regalo», prosegue la protagonista di “Mine vaganti” e “Boris”, “A casa tutti bene” e “I bastardi di Pizzofalcone”, “Mare fuori” e “Tutto chiede salvezza”, la cui seconda stagione debutterà il 26 settembre su Netflix. Due settimane dopo l’esordio in sala di “Come far litigare mamma e papà”, in cui Carolina divide il set con Elisabetta Canalis. «Simpaticissima e alla mano: dai commenti dei miei amici ho scoperto che è la più amata dagli italiani», dice Crescentini della showgirl sarda. Infine, il viaggio. Col marito, il cantautore e musicista Francesco Motta, protagonista anche lui ad Andaras: «Ogni anno ce ne regaliamo uno per una meta sconosciuta. Già decisa quella del 2024. Ma è top secret!».

