Ma la partita è tutta da giocare 

Nove squadre in nove punti, una lotta per la salvezza che parte dai 12 punti della Salernitana, ultima della classe, alla quota 21 raggiunta dal Genoa e dal Lecce, che possono respirare sì, ma senza distrarsi troppo. Perché la storia della Serie A ricorda grandi partenze e crolli devastanti quando si gioca per mantenere la categoria. In mezzo al ciclone c'è il Cagliari, che ha messo insieme quindici punti nelle prime diciannove giornate del campionato.

Freno tirato

Eppure quei quindici punti permettono alla squadra di Claudio Ranieri di respirare e vedere altre tre squadre sotto la linea di galleggiamento. Peggio il Cagliari ha fatto soltanto due volte. Nella stagione 2020-2021 con quattordici punti i rossoblù erano terzultimi in coabitazione col Torino, mentre i 10 punti dell'era Mazzarri a fine andata valevano l'ultimo posto solitario. Lontanissimi i 29 punti della stagione 2019-20, il miglior bottino dell'ultimo decennio, con i rossoblù addirittura sesti.

Corse a vuoto

Guardando agli ultimi dieci campionati, solo in quattro circostanze le ultime tre in classifica a fine girone d'andata sono rimaste in fondo senza riuscire a risalire ed evitare la retrocessione. Nella stagione 2013-14 gli ultimi tre posti a fine andata, confermati al termine del torneo, erano occupati da Bologna, Livorno e Catania, l'anno dopo da Cagliari, Cesena e Parma, nel 2015-16 da Frosinone, Carpi e Verona e, infine, nel 2017-18, da Crotone, Verona e Benevento. Negli altri sei campionati esaminati, in particolare nelle ultime cinque stagioni, una delle squadre retrocesse era salva al giro di boa.

I crolli

Stagione 2016-2017, le ultime tre squadre sembravano condannate, con l'esordiente Crotone e il Pescara ultimi a 9 punti e il Palermo a 10. L'Empoli, quartultimo a quota 17, è crollato nel ritorno, favorendo così la salvezza all'ultima giornata del Crotone, capace di recuperare tutto lo svantaggio. Ancora più clamoroso il crollo del Benevento, nel 2020-21. I campani avevano chiuso il girone d’andata con 22 punti e addirittura undicesimi, mentre in fondo c'erano il Crotone (12 punti), il Parma (13) e la coppia Torino-Cagliari (14 punti). Crotone e Parma retrocessero e con loro affondò il Benevento, che nel ritorno mise insieme appena 11 punti, scendendo in B con una giornata d'anticipo, affossato dai rossoblù guidati da Semplici.

Ribaltoni

Verdetti ribaltati anche nelle altre stagioni rimanenti. Nel 2018-19, Frosinone e Chievo non riuscirono a evitare la B partendo dalle ultime due posizioni, mentre il Bologna, terzultimo al giro di boa, si tirò fuori superando l'Empoli, quartultimo a fine andata. Nel 2019-20 ancora condanne per le ultime due (Spal e Brescia), mentre la terzultima, il Genoa, riuscì a salvarsi ai danni del Lecce, che pure aveva girato con un punto in più del Grifone. Due anni fa, il crollo fu quello del Venezia, che aveva chiuso l'andata sedicesimo con 17 punti, a +6 sulla zona retrocessione, per poi accompagnare in B, addirittura da ultima, Genoa e Cagliari. Infine, lo scorso anno niente da fare per Cremonese e Samp, mentre la terzultima a fine andata, il Verona, è riuscita a salvarsi ai danni dello Spezia, che ha dilapidato il +6 sui gialloblù.

RIPRODUZIONE RISERVATA