Ma la partita di Zito è appena iniziata 

Rinnovo sino al 2027 con opzione per un’ulteriore stagione e conseguente adeguamento dell’ingaggio. L’unico rossoblù a sorridere dopo Cagliari-Inter è Zito Luvumbo, protagonista lunedì in campo alla Domus e poi ancora ieri nella scrivania di Asseminello mentre firma il nuovo contratto.

Acquistato dal Cagliari nel 2020 per il tridente di Di Francesco, in quella stagione, però, non gioca mai con la prima squadra e viene girato alla Primavera. L’anno successivo il prestito in B al Como dura giusto cinque mesi con appena tre apparizioni. A gennaio torna nell’Isola e trascina la Primavera di Agostini (tecnico decisivo nella sua crescita) sino alla storica semifinale dei playoff scudetto. Quindi la svolta tra i professionisti col Cagliari in B. Nei cadetti, tra alti e bassi, l’attaccante angolano gioca 37 partite segnando 3 gol. Più i 2, entrati nella storia rossoblù, che permettono alla squadra di Ranieri di ribaltare il risultato della gara d’andata della semifinale con il Parma.

Due lunedì fa a Torino contro i granata il debutto più atteso, in Serie A. Un debutto sotto tono, nonostante facesse parte dell’undici iniziale. Si è rifatto in parte l’altro ieri alla Domus contro l’Inter tenendo alta la bandiera rossoblù. Ma la partita nel calcio che conta per Zito Luvumbo è appena iniziata.

