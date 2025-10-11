Ma la Norvegia non perde un colpo 

Il messaggio da Oslo è forte e chiaro e a firmarlo è soprattutto Erling Haaland: l’Italia se vorrà andare ai Mondiali il prossimo anno in Nordamerica dovrà passare dagli spareggi. Anche ieri la Norvegia ha dimostrato che sarà praticamente impossibile scalzarla dal primo posto nel Gruppo I, battendo Israele con un rombante 5-0.

All’Ullevaal Stadion, le speranza israeliane (e, ammettiamolo, italiane) di un risultato a sorpresa sono durante appena 18 minuti. Addirittura, dopo 6, il doppio (!) errore proprio del fenomenale centravanti del Manchester City dal dischetto aveva fatto auspicare la classica partita stregata. Niente di più falso: la squadra di Stale Solbakken si è portata in vantaggio su autogol di Khalaili al 18' e ha raddoppiato con l’incontenibile Haaland al 27’, un minuto prima che un’altra sfortunata deviazione nella propria porta (stavolta di Nachmias al 28') chiudesse il conto per il primo tempo.

Nella ripresa, Haaland ha trovato il modo di ritoccare il proprio fantascientifico score con la rappresentativa nazionale (51 reti in 46 partite!) andando ancora a segno al 18’ minuto e al 27’.

Adesso, oltre a 18 punti in sei partite, la Norvegia può contare su una differenza reti di +26 (l’Italia ha +7) che la rende inattaccabile.

