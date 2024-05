«Ma la mia Ferrini non si accontenta» 

La Ferrini ha sbattuto sull’ultimo scoglio, la semifinale dei playoff contro l’Ossese, ma è stata protagonista comunque di un gran campionato, chiuso al quinto posto. Il 3-0 subito domenica scorsa al Walter Frau chiude la stagione dei cagliaritani, allenati da dicembre 2018 da Sebastiano Pinna, dopo un ottimo percorso - tutt’altro che scontato - iniziato a settembre fra tante novità tattiche e di rosa.

«C’è sicuramente tanto rammarico», ammette il capitano Alessandro Bonu, 17 anni di fila in squadra, «il quinto posto l’abbiamo meritato, poi il nostro organico meritava molto di più. Era il secondo playoff in tre stagioni, anche l’anno scorso siamo arrivati terzi. Siamo rimasti bene in partita nei primi 25’, aver perso 3-0 lascia tanta amarezza. In queste gare basta un episodio: domenica ha girato dalla loro parte, ma il risultato non è lo specchio della gara». A breve la società programmerà il 2024-25, col tecnico Pinna che non ha ancora sciolto le riserve.

La Ferrini ha chiuso con 53 punti (14 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte) e la seconda miglior difesa, 29 reti subite, dietro solo all’Ilva promossa. Con l’Ossese in campionato ha vinto 3-0 all’andata e perso 1-0 al ritorno. Domenica dopo il rigore di Madeddu e il raddoppio di Tanda ci ha provato fino in fondo ma fra pali e occasioni mancate non è riuscita a tornare in partita incassando poi il terzo gol. «Magari qualcuno sarà felice solo per essere arrivato ai playoff, ma non posso accontentarmi», il giudizio di Bonu sulla stagione: «Tutto quanto stiamo facendo in questi anni sarà un’eredità pesante per chi ci sarà domani, in campo e no: mantenere il livello sarà la sfida da affrontare».

