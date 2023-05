«Ma la mattina faccio l’impiegato» 

Il musical – sceneggiatura originale di Massimiliano Defraia, vede lo stesso Defraia alla regia insieme a Cristina Melis, con le scenografie di Francesco Defraia, il light design di Emanuele Pascariello, gli arrangiamenti di Alessia Melis e Andrea Pani, le coreografie di Valentina Masci e Alessia Melis e il coordinamento di Giacomo Melis -, ripercorre alcuni tra i capisaldi della storia del cinema seguendo un percorso in cui le tappe sono rappresentate “musicalmente” all’interno di una “cine-mappa” costituita da film memorabili che vanno dalla fine degli anni ’50 fino agli anni ’90. Gli interpreti principali sono Rebecca Anichini (nel ruolo di Silvia) e Alessandro Verbicaro (nel ruolo di Marco), insieme a Francesca Boi, Elena Piras, Giovanni Guiso e Riccardo Usala.

Il cinema reinterpretato a teatro fa sempre notizia. Sessanta performer sul palco, tra cantanti, musicisti, attori e ballerini, non è una novità. Ma, e attenzione qui c’è un ma importante, se i vari protagonisti sono semplici appassionati, e non dei professionisti dello spettacolo, allora la questione si fa davvero intrigante. La compagnia pronta all’impresa è cagliaritana, si chiama EllioT. E oggi, domani e dopodomani porta al Conservatorio di Cagliari “The Movie Time Machine – A cinematic musical”, un fantastico viaggio musicale dentro la storia del cinema.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Il cinema reinterpretato a teatro fa sempre notizia. Sessanta performer sul palco, tra cantanti, musicisti, attori e ballerini, non è una novità. Ma, e attenzione qui c’è un ma importante, se i vari protagonisti sono semplici appassionati, e non dei professionisti dello spettacolo, allora la questione si fa davvero intrigante. La compagnia pronta all’impresa è cagliaritana, si chiama EllioT. E oggi, domani e dopodomani porta al Conservatorio di Cagliari “The Movie Time Machine – A cinematic musical”, un fantastico viaggio musicale dentro la storia del cinema.

Il musical – sceneggiatura originale di Massimiliano Defraia, vede lo stesso Defraia alla regia insieme a Cristina Melis, con le scenografie di Francesco Defraia, il light design di Emanuele Pascariello, gli arrangiamenti di Alessia Melis e Andrea Pani, le coreografie di Valentina Masci e Alessia Melis e il coordinamento di Giacomo Melis -, ripercorre alcuni tra i capisaldi della storia del cinema seguendo un percorso in cui le tappe sono rappresentate “musicalmente” all’interno di una “cine-mappa” costituita da film memorabili che vanno dalla fine degli anni ’50 fino agli anni ’90. Gli interpreti principali sono Rebecca Anichini (nel ruolo di Silvia) e Alessandro Verbicaro (nel ruolo di Marco), insieme a Francesca Boi, Elena Piras, Giovanni Guiso e Riccardo Usala.

Massimiliano Defraia, lei che lavoro fa?

«Impiegato nel settore privato. Ma soprattutto batterista della compagnia».

Quando è nata l’associazione EllioT, che lei presiede?

«Nel 2009. Eravamo soltanto in 5. E ognuno di noi proveniva da altrettante esperienze teatrali e musicali cagliaritani. Obiettivo: un progetto artistico che valorizzasse i nostri talenti».

È stato facile?

«C’è voluto tempo. Quando la compagnia è amatoriale si fa fatica a tenerla in vita. È difficile coinvolgere le persone che devono dedicare il proprio tempo libero alla causa comune. Mettere su una rappresentazione teatrale richiede davvero molto impegno. Con il passare degli anni siamo cresciuti numericamente. Nel 2013 siamo andati in scena per la prima volta al teatro di Sinnai con uno spettacolo formato da diversi musical. È stato il lancio della compagnia. L’anno successivo nuovo debutto, al Teatro Massimo di Cagliari, con “Hairspray”, un classico di Broadway».

Ora il salto con un prodotto originale.

«A “The Movie Time Machine” si inizia a lavorare nel 2016. Debutto nel gennaio 2020, poco prima del lockdown e degli anni bui».

Raccontiamo questo rapporto tra cinema e teatro.

«Tutti noi della compagnia amiamo il cinema, io mi reputo un fanatico. Tanto è vero che ho raccolto la fiducia del gruppo e ho scritto la sceneggiatura, incentrata su film iconici e famosi anche per la colonna sonora».

Facciamo qualche titolo.

«I due protagonisti viaggiano da un set cinematografico all’altro. Lui ama la fantascienza, lei i film romantici: “Ritorno al futuro”, “Pretty Woman”, i film di Tarantino, “Mary Poppins” o altri classici come “Colazione da Tiffany”».

Le difficoltà maggiori?

«Adattare alcune scene dei film alla realtà della compagnia».

Da non professionisti come si “tengono” sessanta persone su un palco?

«Con molta pazienza! Ma il lavoro più importante viene fatto prima: serve un gruppo coeso, innamorato di un progetto. È la benzina necessaria per fare gruppo. Ciò consente di frequentare le prove e sacrificare il proprio tempo libero. Ci unisce la passione. Siamo tanti perché ci occupiamo di tutto, aspetti tecnici compresi».

Massimiliano Defraia, cosa le restituisce il teatro?

«Confesso: un’emozione che nessun’altra esperienza mi ha dato. Banalmente basta immaginare a cosa si prova un istante prima dell’apertura del sipario. Si sta tutti uniti, consapevoli che da ciascuno dipende la riuscita della rappresentazione. L’adrenalina sale a mille. Una magia».

Dove vuole arrivare la compagnia EllioT?

«Più che voler arrivare, vogliamo rimanere in vita. Cioè portare avanti negli anni nuovi progetti artistici. Non è facile».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata