«Ma la Cos ne verrà fuori» 

Tertenia. Il momento è difficile, ma la Costa Orientale Sarda saprà superarlo. Ne sono convinti staff, giocatori e dirigenti del club. Dopo le prime sei giornate di campionato la squadra del tecnico Francesco Loi è ultima nel girone G di Serie D in compagnia di un’altra sarda, l’Olbia.

Domenica scorsa i gialloblù hanno rimediato la quarta sconfitta consecutiva dopo i due pareggi di inizio stagione. Appena quattro i gol all’attivo (hanno segnato meno solo Sarnese e Lodigiani, che di reti ne hanno realizzate tre) e ben dieci quelli al passivo (hanno fatto peggio, con undici, le due isolane Olbia e Latte Dolce).

Periodo no

Un periodo nero in termini di risultati, peggio del primo anno disputato con il nome Cos (2022/2023), quando ugualmente la partenza non fu esaltante con quattro punti in sei incontri. Poi però la compagine sarrabese ogliastrina fece un grande girone di ritorno conquistando la salvezza. Nella scorsa stagione dopo sei turni i punti erano undici.

«È effettivamente un brutto periodo, condizionato da numerosi infortuni», dice Franco Palleschi, segretario della società, «stiamo rivivendo la prima stagione. Sono assenti sei giocatori importanti, non possiamo rinunciare ad elementi come Piredda, Mattia Floris, Donnarumma, Derbali e Sartor. Ci va tutto storto, diversi alti e bassi che non agevolano il compito alla squadra e quando i risultati non arrivano il morale è basso. Ma sono certo che supereremo questo momento di difficoltà. La rosa è valida, dopo appena sei giornate nulla è perduto. C’è ancora tanta strada da percorrere, il tecnico saprà trasmettere alla squadra la sua mentalità, il non arrendersi mai».

I rinforzi

Contro la vice capolista Guidonia la Cos è mancata nella prima frazione. Nei primi 45’ è andata sotto di tre gol (in questa stagione non aveva mai subito tre gol in una partita). Nel secondo tempo ha provato a reagire ma ha accorciato le distanze troppo tardi. «Un brutto primo tempo», continua Palleschi, «nel secondo tempo è andata meglio ma il Guidonia ha saputo gestire l’importante vantaggio». A causa delle tante assenze la società è dovuta correre ai ripari. È arrivato l’esterno sinistro Emmanuel Attah, che ha fatto il suo esordio contro i laziali giocando i primi quarantacinque minuti. «Il giocatore francese ha bisogno di tempo per adattarsi e per conoscere meglio i compagni», sottolinea il segretario gialloblù, «per la carenza di punte è stato impiegato dal primo minuto. Le qualità per far bene non gli mancano».

Il prossimo match

Domenica a Tertenia arriva il Trastevere, formazione che in trasferta ha raccolto quattro dei sette punti messi in cascina finora. Agli uomini di Loi una vittoria darebbe ossigeno. Il cammino è ancora lungo e il tempo per risalire la classifica c’è. «Speriamo di recuperare qualche giocatore», chiude Palleschi, «almeno Piredda e Derbali. Sarebbe già importante».

