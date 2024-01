Ma la corsa del sindaco è partita: «Daremo il massimo» 

La Lega è lontana dal fare un passo indietro su Christian Solinas e le acque nel centrodestra sono ancora agitate ma lui, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, parla già da candidato alla presidenza della Regione. La prima dichiarazione è affidata a un post pubblicato sui social: «Responsabilità, gratitudine e fierezza», è l’incipit del primo cittadino di Fratelli d’Italia. «Lavorerò come sempre con umiltà e per tutti», assicura, «credo nella politica del fare e delle scelte coraggiose nell’esclusivo interesse della Sardegna». Truzzu riconosce che «le sfide sono tante e difficili, ma assieme a tutti coloro che ci accompagneranno in questa avventura, daremo il massimo per la nostra terra e il suo futuro». Nella foto scelta a corredo del post ci sono le montagne dell’Ogliastra.

Il primo a proporre il nome di Truzzu per la Regione era stato, a ottobre, Giovanni Donzelli al tavolo nazionale del centrodestra. Consiglieri e parlamentari di FdI si sono espressi in questo senso solo nei giorni scorsi. In mezzo, solo qualche dichiarazione del sindaco. Come quelle rilasciate quest’estate alla festa di FdI al Lido di Cagliari: «Mi sento lusingato per il fatto che il partito e Giorgia Meloni abbiano pensato a me per la guida della coalizione in vista delle Regionali: se ci fosse una proposta, ci sarebbe anche la mia disponibilità, a condizione che si costruisca una colazione che riunisca tutte le forze politiche del centrodestra civiche, autonomiste e sardiste. Serve la condivisione di tutti: se arrivasse la proposta ufficiale mi metterei al lavoro con gli altri per costruire un’idea di Sardegna».

