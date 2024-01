Ma la “Coalizione sarda” resta in campo 

Per tutta risposta all’appello dei Progressisti per una lista unitaria della “rivoluzione gentile” da far confluire nel Campo largo, Renato Soru prepara invece le liste della sua Coalizione sarda. Simboli, raccolta delle firme e tutto il resto: l’addio di Zedda e soci non ha fatto venir meno nell’ex governatore la voglia di ricandidarsi alla guida della Regione. Ieri mattina ha riunito i principali esponenti delle forze alleate per fare il punto della situazione, ma più sul piano organizzativo che su quello politico. L’idea di fare un passo indietro non è mai emersa, tantomeno quella di dichiarare improvvisamente il suo sostegno ad Alessandra Todde.

Dovrebbero essere cinque, le liste soriane. A partire da Progetto Sardegna, nome rispolverato vent’anni dopo, dove potrebbero candidarsi alcuni di quelli che sono usciti dal Pd. Poi Liberu, Rifondazione comunista e due cartelli elettorali: quello formato da Irs, Progres e Sardegna chiama Sardegna, e l’altro con Upc, Azione e +Europa.

In questi giorni, per altro, l’area Soru starebbe rafforzando i contatti con alcune rilevanti personalità di stampo centrista che non gradiscono la conferma della destra al governo dell’Isola, ma non si riconoscono neppure nella proposta del Campo largo a trazione M5S-Pd. Nel frattempo, il candidato governatore porta avanti il suo giro di Sardegna fatto di incontri con gli elettori: quello di ieri, al liceo Siotto di Cagliari, era dedicato in particolare alle questioni dell’istruzione. «Mentre la Regione lascia che il ministero chiuda le scuole, noi vogliamo tenerle aperte per tutta la giornata», ha detto Soru, «perché siano centri di educazione e aggregazione per giovani e anche adulti». Oggi invece interverrà alle 18, sempre a Cagliari, al palazzo Cis di viale Bonaria per dialogare con i rappresentanti dei sindacati e del mondo delle imprese sul tema del “Patto per il lavoro e transizione digitale”.

Nessuna intenzione di accettare l’invito dei Progressisti a fermare la sua candidatura, insomma: «Non siamo interessati a calcoli elettorali», ha detto l’ex presidente all’Ansa. «Qualcuno preferisce fare aritmetica, contare i possibili consiglieri regionali eletti o le cariche per il futuro. Io preferisco costruire una prospettiva politica diversa per l'oggi e per il domani, che metta al centro la Sardegna. E preferisco parlare di idee, proposte, progetti, come ho fatto e sto continuando a fare nei tantissimi incontri sul territorio dove ci confrontiamo con le comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA