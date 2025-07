«Ma in Sardegna Dio esiste davvero» 

La Sardegna nei lunghi tramonti estivi diventa terra ideale per la musica. I profili, il respiro lento della sera, sono perfetti per strumenti capaci di evocare emozioni, come il bandoneon, con il suo timbro malinconico e inconfondibile. Aggius – nell’ambito di “Etnosfera, Festival di Popoli e Musiche” – ha ospitato Daniele di Bonaventura, marchigiano, considerato tra i più originali e visionari interpreti del bandoneon a livello internazionale.

«Non ho mai una scaletta», confessa con naturalezza. L’armonium dei poveri è stato così, come aveva preannunciato, un viaggio libero, carico di pathos, tensione corporea e improvvisazione. Un’esperienza di radici e orizzonti.

Lei nasce al pianoforte. Come si è avvicinato al bandoneon?

«Suonavo tastiere e organi negli anni ’70. Dopo gli studi in jazz e composizione, mi sono chiesto: “Che faccio ora?”. Non volevo insegnare, volevo cercare me stesso. Nel 1985 sentii il suono del bandoneon nel film “Tangos” di Gardel di Solanas e rimasi folgorato. Poi vidi un concerto di Astor Piazzolla. Non mi piaceva la fisarmonica, nonostante ne fossi circondato. Anni dopo trovai un bandoneon tramite un amico argentino. L’ho imparato da autodidatta, per suonarlo a modo mio. A differenza del piano, non esiste una scuola codificata per bandoneon, ma libertà pura. Ed è quello che cercavo».

La sua musica gioca in un perfetto equilibrio tra rigore classico e libertà jazz. Come convivono questi mondi?

«È una questione di conoscenza ed esperienza sui generi. Ho iniziato con l’organo e i pezzi dei Genesis, poi ho fatto piano bar per guadagnare la pagnotta. Ho studiato composizione e violoncello. L’esperienza di musica classica mi ha aiutato, così come il jazz con il suo approccio e le influenze di Jarrett e Evans. Alla fine, quando ti trovi a suonare liberamente, confluiscono tutte queste esperienze. Non mi pongo limiti di genere e di stile, l’importante è la naturalezza. È bellissimo aprire un pezzo e andare in altre direzioni, sorprendersi».

Oltre i generi, i luoghi: la sua musica intreccia Sud America e Mediterraneo. Come si incontrano questi mondi?

«Il bandoneon è tedesco, ma si è affermato in Argentina e porta inevitabilmente al tango. Anche la Sardegna mi ha ispirato: mi ha aperto la mente grazie a tanti musicisti. Voi avete una grande identità. E non dimentichiamo l’Italia, che è la patria della melodia: io cerco di far “cantare” il mio bandoneon, come una voce».

Poi c’è la Sardegna, dove è stato molte volte. C’è qualche concerto che ricorda negli anni scorsi?

«Ho suonato nella grotta Sa Nurre de su Hoda a Oliena. C’è un fascio di luce che la illumina per poche settimane. Quella sera ho pensato: “Dio esiste davvero”. C’era una acustica impressionante, sembrava di suonare nel Duomo di Milano. E ancora, con Fresu, un concerto sopra un albero, con il bandoneon appeso e l’orchestra d’archi sotto».

Le influenze danno vita ai brani. Come nascono le composizioni?

«Arrivano in momenti casuali: pedalando in bici o suonando. Basta un frammento, poi lo sviluppo. Se compongo su commissione, viene fuori un brano carino, ma senza forza. La melodia vera è misteriosa, arriva da sé».

Che ruolo ha l’artista, specialmente oggi?

«La musica è musica e non dice niente, come sostiene Riccardo Muti. È astratta, non ha un significato oggettivo come la pittura o la letteratura».

Musica e musicisti. Cosa direbbe a un giovane che si avvicina a quest'arte?

«Cerca la tua voce, non inseguire standard o filoni. Ho fatto una scelta controcorrente. A un giovane chitarrista greco consigliai: “Suona gli strumenti della tua terra con la mente del chitarrista”. Bisogna avere il coraggio di essere unici».

