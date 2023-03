Ma in Parlamento sui capigruppo resta la tensione 

L'incontro tra il presidente del Pd Stefano Bonaccini e i suoi, in vista del voto di martedì sui capigruppo, più che un confronto è «una comunicazione». Un passaggio politico per far capire anche ai più riottosi che ormai il dado è tratto. E che il cammino da intraprendere è quello dell'unità, anche se a certe condizioni.

È vero che, in collegamento online, Bonaccini rilancia la palla nel campo di Elly Schlein dicendo che è pronto a «dare una mano a rafforzare il Pd anche condividendo responsabilità» se c'è reciprocità anche da parte della segretaria, e che da lei aspetta «una proposta entro lunedì». Ma a molti sembra chiaro che, al massimo, ai “bonacciniani” potrà toccare qualche posto in più in segreteria, perché i candidati capigruppo dovrebbero restare quelli indicati da Schlein: Chiara Braga alla Camera e Francesco Boccia al Senato.

A rendere plastica la situazione è la decisione a sorpresa di circa 20 neoulivisti, sostenitori di Bonaccini al congresso, di disertare l'incontro. Tra questi, Marco Meloni, Anna Ascani, Enrico Borghi, Matteo Mauri, Ilenia Malavasi e Lorenzo Basso. Facendo così capire che i rapporti di forza sono cambiati anche all'interno dei gruppi, dove prima i supporter del governatore dell'Emilia Romagna erano in maggioranza. «Abbiamo deciso di non essere alla riunione perché per noi era essenziale dare un segnale chiaro per evitare un ritorno alle dinamiche di litigiosità e di scontro, che tanto male hanno fatto al Pd», spiegano. La loro scelta di non esserci rafforza la posizione di Elly Schlein che a questo punto - si spiega - non si capisce perché dovrebbe fare un passo indietro sui suoi candidati, che martedì dovranno essere votati, forse a scrutinio segreto, dai deputati e senatori Dem. La parola d'ordine che sembra quindi prevalere ora nel partito, al di là delle “parate” ufficiali in cui ognuno gioca la sua parte, è quella dell'unità.

