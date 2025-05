Ma in Consiglio si ragiona già sul voto anticipato tra un anno FdI chiama gli alleati al tavolo 

Marzo 2026, comunque prima della prossima estate. La presidente della Regione dice di voler andare avanti fino in fondo, e nel frattempo governare nel pieno dei poteri, ma nel palazzo dell’Assemblea sarda si ipotizza già la finestra delle prossime elezioni (anticipate). Dalla sentenza dei giudici del tribunale civile, Alessandra Todde ha trenta giorni per presentare ricorso in appello. E sì, si affiderà allo stesso collegio difensivo («confermo la fiducia ai legali che mi hanno seguito fino a questo momento, ma continuerò a prendere in considerazione tutto quello che può arrivare come valore aggiunto da parte di altri professionisti, anche a livello nazionale»), che presumibilmente si prenderà tutto il tempo a disposizione. Il giudice di secondo grado si esprimerà entro l’anno, tra novembre e dicembre. A favore della ricorrente, quindi salvando la governatrice, oppure confermando la decisione del tribunale civile.

In questo caso la strada per la decadenza sarebbe spianata. A Todde resterebbe la carta della Cassazione. Nell’ipotesi di ricorso, la sentenza arriverebbe dopo un paio di mesi. Se fosse di rigetto, la palla passerebbe al Consiglio regionale, chiamato a decidere della decadenza della presidente e di tutti i membri dell’Assemblea, tenendo bene in considerazione quanto stabilito nei tre gradi di giudizio. In entrambi gli schieramenti è forte la convinzione che andrà a finire in questo modo. Così ci si organizza.

Il vertice

Il centrodestra, in particolare, si è portato avanti. Le forze politiche si riuniranno lunedì alle 17.30 a Oristano, per un incontro di coalizione, si legge in una nota, «volto ad analizzare la situazione politica alla luce della decisione del tribunale e delineare la strada per essere pronti ad un nuovo ritorno alle urne». La riunione, che vedrà la partecipazione dei rappresentanti regionali di tutti i partiti della coalizione, dai partiti nazionali fino ai partiti regionali e le forze civiche e autonomiste del centrodestra, «sarà l’occasione per avviare un confronto unitario sul futuro della Sardegna». All’ordine del giorno, «le linee guida per una nuova proposta politica di governo regionale, capace di rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini sardi e di affrontare con serietà e visione le grandi sfide dell’isola: sanità, lavoro, trasporti, infrastrutture, sviluppo economico e tutela dell’identità culturale».

«Programma comune»

«La legislatura è arrivata alla fine, ed è opportuno che le forze che sempre hanno garantito credibilità alla Sardegna si riuniscano», ha spiegato ieri il coordinatore e deputato di Fratelli d’Italia Francesco Mura. Per il segretario di FI Pietro Pittalis, «come centrodestra si impone una seria riflessione tra tutte le forze politiche alternative a questo disastrato Campo largo sardo per mettere a punto un programma comune che dia risposte ai gravi problemi dei sardi». ( ro. mu. )

