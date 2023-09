«Ma in A certi errori li paghi» 

L'aveva preparata con la solita attenzione, studiando il Bologna e cercando di rendere sterile il possesso palla della banda di Thiago Motta. Ha assaggiato prima l'idea del colpo gobbo, poi era convinto di portarsi a casa il secondo pareggio fuori casa. E invece all'89' ecco la mazzata che ha mandato di traverso la serata a Claudio Ranieri. Che la sconfitta del Cagliari così proprio non riesce a mandarla giù. «Se vinci non puoi fare certi errori. Quelli che in Serie B magari riesci ad attutire, ma in Serie A no, questi errori li paghi. Peccato, ora dobbiamo reagire».

Note positive

Ranieri non si dà pace, perché al di là degli errori individuali e del risultato, a lui il Cagliari è piaciuto. «Sapevamo che il Bologna ama tenere palla, ma il nostro portiere aveva fatto giusto una o due parate». Il tecnico prova a non considerare i momenti decisivi: «La squadra mi è piaciuta, peccato per gli episodi che ci hanno fatto perdere. Dobbiamo essere più attenti, perché c'è tanta differenza tra la B e la A». Un Cagliari che, nel primo tempo, ha resistito alle sfuriate dei padroni di casa e poi ha colpito, chiudendo i primi 45' avanti.

La ripresa

Poi è iniziata un'altra partita: «Nella ripresa ci è mancato Petagna, avevamo lui come punto di riferimento in avanti, con Nandez a supporto e Luvumbo che agiva in velocità: sapevamo che Zito avrebbe creato dei problemi alla difesa avversaria, ha un potenziale enorme. Ho dovuto togliere il nostro centravanti per un fastidio al polpaccio e anche Nandez che aveva un fastidio al gluteo». Senza la spinta di Nandez a destra e il peso di Petagna davanti è iniziata un'altra gara. «Il Bologna ha trovato il pari, ha cercato di vincerla, ma poi la loro spinta è calata e la gara era ormai indirizzata sull’1-1. In alcuni momenti dobbiamo essere più determinati e pratici».

La beffa

E invece l'1-1 che sembrava già scritto si è trasformato nella seconda sconfitta di fila per il Cagliari, dopo il ko di lunedì scorso alla Domus con l'Inter. Sotto accusa Radunovic, ma Ranieri si schiera al fianco del suo portiere: «Quando il portiere sbaglia nessuno può evitare il gol. Sicuramente dovevamo proteggerlo meglio, come anche sul secondo gol. A Boris non si dice nulla, ci ha portati in Serie A, andiamo avanti tutti insieme, con fiducia». E a proposito di singoli: «Wieteska è un calciatore importante, con esperienza. Sono soddisfatto di Dossena, ma anche di Obert, anche se stavolta non ha giocato. Sono ragazzi in gamba che faranno sicuramente bene». E poi c'è Zito, naturalmente: «Luvumbo piano piano sta capendo che può fare bene in Serie A. Lui è un ragazzo umile, che alcune volte eccede nel portare palla. Zito è un diamante grezzo che dobbiamo sgrezzare, deve lasciarsi guidare».

Avanti Cagliari

Complimenti al Bologna di Thiago Motta: «Come giocava, ora fa giocare le sue squadre. Giocano bene, lo sapevamo e abbiamo cercato di chiudere le giocate e mandarli sugli esterni. Purtroppo hanno vinto e complimenti a loro». Ora c'è la sosta, che Ranieri avrebbe voluto utilizzare per lavorare con gli ultimi arrivati: «E invece lavoreremo con i pochi che restano».

