Ma il Villasimius di Manunza è stato all’altezza 

Villasimius. È stata ancora l’Ossese a spuntarla. Dopo la finale dei playoff regionale di Eccellenza nella scorsa stagione, mercoledì scorso i bianconeri hanno ancora battuto il Villasimius, questa volta nella finalissima della Coppa Italia di categoria disputata al campo “Sa Rodia - Tino Carta” di Oristano. La squadra di Nicola Manunza è uscita dal campo a testa alta dopo aver lottato alla pari con un’autentica corazzata. Decisivo un gol a dieci minuti dallo scadere di Bah. «Abbiamo sicuramente disputato una grande partita», esordisce Manunza, «e quindi, aldilà del fatto di non aver vinto la Coppa, resta una giornata importante nella storia del Villasimius ma soprattutto una partita nella quale i ragazzi si sono dimostrati all’altezza di tale competizione e della conseguente posta in palio. Rispetto alla finale playoff di 7 mesi fa siamo arrivati con maggior maturità e consapevolezza».

Resta un pizzico di rammarico per il gol subito a pochi minuti dal fischio finale. «È stato decisivo essendo arrivato nel finale. Un episodio. Ma resta la grande prestazione. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Hanno giocato alla pari contro un avversario che dichiaratamente punta al salto in Serie D».

Per i sarrabesi aver conquistato la finale di Coppa è stato un traguardo storico, come lo era stato l’aver centrato la finale dei playoff regionali nella passata stagione. Gran merito va al tecnico Manunza che in un anno e mezzo è riuscito ad ottenere grandissimi risultati, mai raggiunti nella storia calcistica di Villasimius.

Adesso bisogna riemergersi nel campionato. Argiolas e compagni occupano la settima posizione, a tre lunghezze dal quinto posto che potrebbe consentire di partecipare ai playoff. Il girone di ritorno era iniziato nel migliore dei modi con tre vittorie su altrettante partite. Domenica scorsa la sconfitta col San Teodoro ha fermato la serie utile. Con la squadra al completo, il Villasimius ha dimostrato di potersela giocare con qualunque avversario. Domenica prossima al campo ”Is Casas” arriva il Monastir, seconda forza del torneo ed ex squadra di Manunza. «Affrontiamo una candidata alla vittoria finale», chiude Manunza. «Una partita difficile. Ci giocheremo le nostre carte».

