«Ma il territorio non lo merita» 

Il sogno di salire in Lega Pro è durato due stagioni, due annate sfociate nella partecipazione ad altrettanti playoff terminati con l’eliminazione ma senza rimpianti: l’Arzachena ha tenuto ben alto l’onore della Sardegna nella quarta serie. L’ultima volta appena pochi mesi fa.

In poche settimane è cambiato tutto: la proprietà (il gruppo Orlean Invest Holding) ha mollato la presa, il club non si è iscritta al campionato e la squadra è sparita dal panorama calcistico nazionale. Chiunque prenderà in mano la società, se mai qualcuno si farà avanti, dovrà ricominciare dal basso. Dalla Terza categoria. Dalle stelle alle stalle: poche volte come in questo caso lo si può dire senza timore di smentita. I segnali c’erano tutti: chi teneva i cordoni della borsa da un mese aveva preannunciato la volontà di cedere la società e il titolo sportivo «per un controvalore simbolico di un euro», ha ribadito ancora ieri il gruppo proprietario delle quote, che non ha mancato di ricordare il «rilevante impegno iniziato nel 2019 in una fase di grave dissesto finanziario» e di sottolineare «gli «ingenti gli investimenti per tre milioni di euro» e «l’assenza di debiti», di far presente la realizzazione di «infrastrutture necessarie» all’attività della squadra «a cominciare dal rifacimento del terreno di gioco» e, infine, di denunciare il sostanziale disinteresse del territorio» riscontrato all’epoca e, a suo dire, anche ora.

Ma la decisione non ha mancato di sollevare polemiche, soprattutto per i tempi: «Una compagnie societaria non può mandare un comunicato di quel genere», riguardante la cessione, «a un mese dall’iscrizione, nessuno riuscirebbe a organizzarsi così velocemente. Hanno sbagliato», il parere di Pasquale Cossu, arzachenese, oggi presidente della Sigma Calcio di Cagliari e in passato responsabile e allenatore delle giovanili del club smeraldino a più riprese per anni, nonché organizzatore del camp estivo in Gallura da due decenni. «Mi spiace molto vedere una società storica sparire, la città e il territorio non lo meritano». Così ecco il messaggio «di rammarico» ma anche «di aiuto: se si ritenesse utile, con uno staff di tecnici darò il supporto necessario al settore giovanile per farlo tornare ai fasti di un tempo».

Il sindaco

Il sindaco Roberto Ragnedda, che aveva espresso la propria posizione venerdì in un lungo post su Facebook, chiarisce: «Da sempre si è sostenuto la squadra nei momenti gloriosi e soprattutto in quelli difficili nonostante si tratti di una società privata. Nonostante il grande impegno e i tanti canali esplorati per dare continuità, ci troviamo in questa situazione. Condizione che ha radici profonde e le cui cause sono da ricercare in tanti fattori economici e sociali. L'impegno massimo è pertanto orientato a salvaguardare e laddove possibile rafforzare ulteriormente il settore giovanile, la scuola calcio, vero patrimonio da proteggere e valorizzare», conclude.

RIPRODUZIONE RISERVATA