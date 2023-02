«Ma il Sud non è un Nord mancato» 

(resta in silenzio un attimo e ci riflette) «Il mare è un ponte, un'occasione di incontro. Il mare non è una barriera».

Le onde si increspano in lontananza e giungono a riva placide e stanche. Il loro suono ipnotico fa da contorno alla conversazione con Eugenio Bennato che domani alle 21 sarà a Cagliari, al Bflat di Marcotullio Coco. Non solo un cantautore, un musicista o uno sperimentatore: in lui traspare quella saudade che solo un navigante possiede. I suoi brani come “Che il Mediterraneo sia” e “Il Ritmo di cotntrabbando” sono il grido di tutti i Sud del mondo che non piegano il capo davanti al menefreghismo di chi conosce solo il linguaggio del denaro. Un linguaggio ben diverso da quello di Bennato, da sempre diretto dove, per rifarsi al racconto di Joseph Conrad “Giovinezza”, uomini e mare si intrecciano senza più separarsi.

Il mare è un elemento che ritorna spesso nei suoi testi. Che rapporto è il suo?

«Il mio rapporto con questo elemento sta nel riscontrare che tutte le città di mare hanno qualcosa che le accomuna. Ci ho riflettuto molti anni fa quando mi trovano a San Francisco per suonare. Ogni città di mare ha la sua parte alta e una parte bassa periferica, ricca di vicoli dove perdersi e dove conoscere il senso delle piccole cose».

E lei il mare come lo definirebbe?

Nel 1983 uscì il suo primo disco solista intitolato come il suo nome di battesimo. Cosa rappresenta nel suo percorso?

«Rappresenta il fare tesoro dell'importante tradizione popolare di cui disponiamo, senza però relegarla al passato. In quel disco ho calato i ritmi popolari nell’attualità collegandoli alle istanze di quello che era, allora, il presente».

Tre anni fa è uscito un pezzo di suo fratello Edoardo in sua compagnia intitolato “La realtà non può essere questa”. Da dove cominciare per cambiarla?

«Dall’identità».

Per lei che significato ha questa parola?

«Identità significa unicità. È una risposta coraggiosa alla globalizzazione sfrenata che è uno dei rischi più evidenti del nostro tempo».

Ha mai pensato di realizzare un disco insieme a suo fratello?

«Io ed Edoardo abbiamo suonato varie volte insieme e abbiamo composto più brani. Le nostre sono due anime diverse che, proprio in quanto tali, si trovano a proprio agio quando si interfacciano: lui è sempre andato in direzione del rock, io verso i ritmi tropicali. Tornando al discorso del disco: perché no? L’intenzione c’è, può essere un bel proposito per il futuro».

Lei, da sempre, si è battuto per la valorizzazione di musiche, balli e tradizioni popolari basti pensare al progetto “Taranta Power”.

«Esattamente e ci tengo a rimarcare che è fondamentale farlo; prendiamo proprio l’esempio della taranta, i suoi ritmi sono diffusi in tutta la world music. Sono melodie che devono essere approfondite, non esiste solo la musica di consumo che non demonizzo ma che non rappresenta l’unica offerta».

Ha partecipato due volte a Sanremo: la prima, in coppia con Tony Esposito nel 1990, e la seconda nel 2008.

«Nel 1990 con Tony ci divertimmo tantissimo, andammo al Festival senza pressioni né aspettative vivendo quei giorni con la massima spontaneità. Nel 2008 mi contattò Pippo Baudo chiedendomi di partecipare perché voleva un brano che rispecchiasse il Sud. Fu la prima volta che all’Ariston vennero portati strumenti come la chitarra battente».

Andrebbe di nuovo al Festival?

«Attualmente no, non mi piace l'aria che tira.

“Questione Meridionale” è il titolo di un suo album del 2011: capitolo ancora aperto?

«Assolutamente. I paesi del Sud sono ancora costretti a rivendicare la propria storia. Il Sud non deve emulare nessuno, non è un Nord mancato».

Verso dove sta navigando?

«Questa domanda mi spiazza. Chi può dirlo esattamente? La mia è una ricerca continua di ciò che mi piace, distante da vacui intellettualismi. Dove mi condurrà non è ancora dato saperlo».

