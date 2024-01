Ma il primo Stato porta fortuna ai candidati Dem 

Washington. L’Iowa, il piccolo Stato rurale e bianco del Midwest che dagli anni ‘70 tradizionalmente dà il via alle primarie presidenziali (ma non più per i dem da quest’anno), si vanta di scegliere quasi sempre i futuri candidati dei due partiti e spesso anche il presidente. Ma negli ultimi anni questa capacità predittiva è risultata vera più per i democratici che per quello repubblicano: quattro degli ultimi cinque candidati democratici hanno vinto in Iowa, con l’eccezione di Joe Biden che nel 2020 arrivò dietro ad altri tre candidati. Al contrario, gli ultimi tre nominee repubblicani non sono riusciti a vincere lo Hawkeye State: nel 2016 Donald Trump arrivò secondo dietro a Ted Cruz, quattro anni prima Mitt Romney si piazzò alle spalle di Rick Santorum per 34 voti (dopo un riconteggio a 16 giorni di distanza dalla vittoria) e nel 2008 John McCain finì quarto.

Bisogna risalire al 2000 per ritrovare un nominee vincente nel granaio d’America: George W. Bush contro Steve Forbes. Ci riuscì anche Bob Dole in due tornate precedenti (nel 1996 e nel 1988, quando stabilì lo scarto record di quasi 13 punti), ma non ce la fece Ronald Reagan nel 1980 contro George H.W. Bush, che comunque ne diventò vicepresidente. Non sempre quindi l’Iowa suggella la strada del futuro nominee, ma in ogni caso segna nel bene o nel male la prosecuzione della campagna dei candidati, dando loro slancio (il cosidetto “momentum” o “Big Mo”) o azzoppandoli. Invece il New Hampshire, seconda tappa delle primarie (anch’essa non più per i dem da quest’anno), ha preannunciato in modo più coerente il candidato del Grand Old Party: il tycoon vinse nel 2016, Romney nel 2012, McCain nel 2008.

