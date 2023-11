Ma il poliziotto nega «Non è andata così, operavo sotto il pm» 

Inviato

Roma. Entrato nell’aula della Corte d’appello dopo Luigi Pinna e la moglie Daniela Fadda, il poliziotto Mario Uda chiede di non essere ripreso né fotografato, comincia a rispondere alle domande del pg e indica chiaramente la strada che seguirà. Al magistrato inquirente che gli chiede se sia vero che, nelle indagini sulla strage, avesse mostrato al superstite la foto di Beniamino Zuncheddu prima dell’incontro ufficiale col pm, l’investigatore dice sicuro: «No. Non gli ho fatto vedere alcuna foto. Né gli parlai sino ad allora di Zuncheddu». Certezza smentita ore prima proprio da Pinna davanti alla Corte.

L’investigatore tiene la barra dritta anche davanti ai dialoghi tra Pinna e la moglie (intercettati dai Carabinieri dopo il colloquio con la pg Francesca Nanni) nelle quali il superstite sembra ammettere che l’immagine del sospettato gli fosse stata mostrata ben prima del dovuto proprio dal poliziotto. Uda ha nuovamente negato e aggiunto: «Ho operato sempre con l’autorità del pm Fernando Bova e del mio dirigente». Nel corso delle indagini visitò Pinna in ospedale e a casa «perché d’accordo col mio dirigente volevamo capire che persona fosse. Se diceva la verità. Era terrorizzato». Su Zuncheddu «gli indizi emersero per le voci raccolte nel territorio». Fu «Paolo Melis», ex pastore dei Fadda, a dire che era stato proprio «Zuncheddu istigato da altre tre persone».

Si diceva «che i Fadda fossero invisi a tutti per il modo con cui allontanavano il bestiame: sparando. Comportamenti non corretti, oggettivamente. Melis si sentì dire da Zuncheddu: stai attento che quel fai alle vacche potrebbero farlo a te». Sulle dichiarazioni altalenanti di Pinna, che prima disse di non aver riconosciuto l’assassino perché aveva un collant sul volto e poi cambiò versione indicando Zuncheddu, l’investigatore ricorda i dubbi suoi e degli inquirenti sulle versioni iniziali che «apparivano un po’ contraddittorie. Pinna indicava particolari che ci facevano pensare avesse avuto una visione completa di chi aveva sparato. Vide le scarpe con le suole lisce, il dettaglio dei capelli folti, il giubbotto bianco col colletto alla coreana. Dal nostro punto di vista poteva dire molto di più». Uda nega anche che Battistino Fadda gli avesse indicato Zuncheddu quale omicida.

Poi la Corte fa presente al poliziotto che «già nella sentenza di primo grado si ventila che lei avesse plagiato Pinna portando una prova falsa. Se ne era reso conto?» Domanda cui il testimone, dopo alcuni secondi di incertezza, risponde con un «no» aggiungendo poi di «considerarla una cosa molto grave. Sono un uomo delle istituzioni che ha vissuto facendo il proprio dovere. Posso aver fatto errori».

