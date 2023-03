Ma il nodo è la formazione «Non snobbate quei corsi» 

Non di sola scuola (superiore) e Università vive il giovane che vuole lavorare. Anzi. Pur in ritardo, anche nell’Isola può contare su una formazione un po’ meno attenta alla cultura generale, ma più “professionalizzante”, perché larga parte si svolge in azienda durante gli studi. Vale per gli Its (Istituti tecnici superiori), pubblici, un percorso parallelo all’Università ma garantiscono un alto tasso di occupazione entro un anno, e vale per gli Iefp: anch’essi pubblici, gestiti dalle Regioni. L’acronimo significa Istruzione e formazione professionale, è parallela alla scuola superiore.

La nuova formula

L’Iefp non c’entra con la formazione di fine secolo scorso: quella, per intendersi, che aveva molti aspetti del “carrozzone” clientelare (lo dicono gli addetti ai lavori, ma a microfoni spenti) e non sempre preparava davvero al lavoro. Per questo Renato Soru, divenuto presidente della Regione nel 2004, la azzerò, gettando però via il bambino con l’acqua sporca. Tagliato lo spreco, quel colpo di scure ha ritardato l’arrivo in Sardegna di Iefp e Its, sui quali già l’Italia era in affanno rispetto al resto dell’Unione europea. Ed eccoci qui: Iefp e Its garantiscono preparazione professionale e occupazione, ma la maggior parte delle famiglie nemmeno sanno che esistono e c’è perfino qualcuna che lo interpreta come scorciatoia per un figlio poco studioso, e non per ragazzi da valorizzare: “discarica” della didattica e non occasione, e questo è un errore.

I finanziamenti

Il Covid ha portato morte e miseria, ma anche investimenti, tra i quali il Pnrr: mai visti tanti soldi, bisogna approfittarne. Concorda Ada Lai, assessora regionale al Lavoro, cui fanno capo gli Iefp (gli Its riguardano l’Istruzione): «Ci sono fondi regionali per 55 milioni di euro in due anni: credo molto in questo percorso di formazione pubblico che coinvolge le aziende, costruito sulle loro esigenze». Infatti non si assumono giovani «perché non ne trovano formati per le loro esigenze», fa notare Lai, «e noi rispondiamo con gli Iefp». I quali coinvolgono scuole superiori, enti di formazione, appunto aziende, prevedono 990 ore di lezione l’anno per tre anni, di cui circa la metà in tirocini in imprese. Ma i nostri ragazzi, e le loro famiglie, non sanno di questa strada parallela alle superiori, che prevede un quarto anno facoltativo (e dà un titolo più alto) ma non l’accesso agli Its, per i quali è richiesto il quinto anno: sono corsi chiamati Iefts, ma nell’Isola (chissà perché) richiedono non solo i quattro soggetti necessari in tutta Italia, ma anche un ente pubblico di ricerca. E in tutta l’Italia ce ne sono 23. L’assessora Lai è lapidaria: «Questo, lo cambiamo». Poi aggiunge: «È vero, gli Iefp non sono pubblicizzati, ma ora si cambia passo assieme al potenziamento dei Centri per l’impiego. Chi ha una formazione mirata trova lavoro in tre mesi, la Regione ci crede». Gli Its (corsi post diploma di scuola “normale”) danno una formazione specializzata: nell’Isola con gli Iefp si diventa estetisti, meccanici, operatori dei servizi di promozione e accoglienza, cuochi, camerieri, maître, preparatori di alimenti (pasticceri, pastai eccetera) e operatori informatici. Più ciò che il mondo delle imprese richiederà.