Ma il Napoli di Conte  punta alla Champions 

Feroce in difesa e dominante nella gestione della partita. A Dimaro, Antonio Conte disegna il suo Napoli partendo dalla difesa, in attesa di definire l’attacco che potrebbe essere ridisegnato dal mercato. «Abbiamo una visione chiara», ha detto ieri l’allenatore, «Rafa Marin ha buone prospettive, come Buongiorno. Entrambi possono essere colonne. Poi abbiamo colto la grande occasione con Spinazzola. Stiamo facendo mercato in modo giusto». Il tecnico aveva spiegato come i 48 gol presi lo scorso anno in campionato andassero cancellati per rientrare nell’Europa che conta: «Un anno ingiustificabile, abbiamo il dovere di tornare nelle coppe dalla porta principale».

Durissimo il lavoro in campo, con doppi allenamenti a ritmi forti cui si sottopone anche Victor Osimhen, l’uomo da 10 milioni all’anno che il club è pronto a cedere. «Potremmo perdere il più forte», l’ammissione di Conte, «è un professionista, ci ho parlato e sa benissimo che è del Napoli, che deve lavorare e avere il giusto atteggiamento». De Laurentiis sembra pronto a scendere dai 130 milioni della clausola, considerando contropartite tecniche, e attende le offerte di Psg, Chelsea o Arsenal. Con quei soldi il Napoli prenderà Lukaku e chiederà al Manchester United il 22enne Greenwood. Restano Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Martedì la prima amichevole contro una squadra di Eccellenza.

