Ma il molo Ichnusaresterà la base di Luna Rossa 

World Series a Cagliari o meno, Luna Rossa Prada Pirelli manterrà la base in città almeno fino all’autunno 2024. Il team smonta il sospetto di smantellamento anticipato al Molo Ichnusa, nato dopo il dietro front della Regione Sardegna sull’organizzazione di uno degli eventi preliminari alla Coppa.

La conferma

Una decisione che non cambierà i programmi della squadra, ribadiscono dalla base cagliaritana. Frase che rassicura e si allinea con le dichiarazioni fatte in una nota ufficiale, giusto una settimana fa, dall’Operations manager, Gilberto Nobili. «Riceveremo la nostra barca (l’AC40, ndr ) tra qualche settimana. Da luglio a ottobre potrà navigare solo a Barcellona quindi, dopo averla assemblata e testata a Cagliari, la manderemo in Spagna per poter far navigare i ragazzi nelle acque della Coppa».

La logistica

Sempre Nobili aveva ribadito che il trasloco dell’intero team a Barcellona non sarebbe stato imminente. «Non abbiamo troppa fretta, per ora le principali attività resteranno qui, ma la base sarà pronta per l’estate». Tutto coinciderebbe, quindi, con le tempistiche del trofeo, dove le regate e l’attività dei team corrono su binari paralleli. Defender e primo sfidante approntano il protocollo e il calendario delle regate. Ogni sindacato sceglie, in autonomia, dove preparare la propria campagna. Per citarne qualcuna, Luna Rossa ha ribadito il suo legame con Cagliari, American Magic con Pensacola in Florida. La svizzera Alinghi, comunque costretta a emigrare in località di mare, ha direttamente scelto Barcellona, sede dell’ultima tappa di World Series e di tutte le regate ufficiali. Solo in prossimità degli eventi, i team traslocheranno nel porto catalano, dove nel frattempo hanno allestito la loro base temporanea. Luna Rossa inclusa.