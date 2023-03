Ma il matrimonio è veramente la tomba dell’eros?  

Il matrimonio è la tomba dell’amore, si usa dire, per sottolineare come a volte convolare a nozze e dare il via a una vita familiare routinaria, monogama e benedetta dalle istituzioni possa spegnere la passione che – al contrario – caratterizza gli anni di corteggiamento e fidanzamento. Ma può accadere anche che il sacro fuoco dell’eros si spenga già prima del fatidico sì. E, addirittura, che, quel fuoco, non sia mai divampato. Ha fatto scalpore, al proposito, la vicenda di una coppia di Padova, riferita dal Gazzettino. Dopo dieci anni di fidanzamento e altrettanti di matrimonio, infatti, i due protagonisti non hanno mai – mai! – consumato. Dunque lei ha chiesto l’intervento del tribunale e il giudice, dopo che lui ha ammesso la “totale assenza di rapporti sessuali”, ha decretato lo scioglimento dell’unione, proprio per “inconsumazione”. Roba da Sacra Rota. In questo caso si trattava di un’unione civile, dunque la giurisprudenza ha dovuto “ispirarsi” al diritto canonico.

Il caso

Vicenda finita? Nemmeno per sogno. La donna ha infatti chiesto che l’ex marito le corrispondesse 750 euro mensili di alimenti, sostenendo che la mancata consumazione del matrimonio equivalga a una causa di divorzio come un’altra. La Corte d’Appello ha però rigettato l’istanza, in quanto la protagonista di questa storia nel frattempo aveva intrapreso una nuova relazione stabile, anche se con un uomo residente in un’altra città (Bologna). La questione, alla fine, è finita in Cassazione, che nel suo verdetto ha cambiato nuovamente le carte in tavola: l’ex marito deve versare alla ex moglie l’assegno, visto che “la mancanza di una piena congiunzione sessuale dei due coniugi” ha determinato “la concreta impossibilità di mantenere il consorzio coniugale e ha portato alla definitiva rottura del legame di coppia”.

Gli altri

Oltre alle implicazioni “in punta di diritto”, la curiosa vicenda – finita su molti quotidiani italiani – ha anche riacceso il dibattito sul sesso prima e dopo le nozze. E qui torniamo al proverbio iniziale: il matrimonio è davvero la tomba dell’amore? I due coniugi di Padova, per la verità, il “cimitero” non lo hanno mai lasciato. Ma le altre coppie, invece? Gli esperti non hanno una risposta univoca. Secondo alcuni studi citati dallo psicologo americano Roy B. Baumeister durante i primi 5 anni di matrimonio il desiderio sessuale cala notevolmente, soprattutto per le donne. Come mai? «Una possibile spiegazione – afferma Baumeister – è che il desiderio femminile aumenta durante la fase dell’amore passionale». Quella propria, solitamente, dei primi mesi o anni di relazione. Ma il matrimonio in sé non c’entrerebbe nulla e nemmeno la monogamia. Quello che è importante è mantenere sempre viva la fase dell’amore passionale, che, ricorda Baumeister, condiziona il legame sentimentale perché, quando inizia a scemare, può portare la coppia a pensare che ci siano problemi cronici e congeniti non solo a livello di attrazione, ma anche negli altri ambiti della vita sentimentale, quelli non fisici. E – paradosso – spesso è a questo punto, come nel più deleterio dei circoli viziosi, che arriva il colpo di grazia per il desiderio sessuale.