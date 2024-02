Ma il fronte di agricoltori e allevatori arriva diviso nella Capitale 

I trattori si preparano a entrare a Roma ma il fronte della protesta è spaccato e non sembra ci siano i presupposti per ricomporlo. Nella Capitale andranno dunque in scena mobilitazioni parallele.

Da una parte il Cra agricoltori traditi, guidati dall'ex forcone Danilo Calvani, chiama a raccolta alle porte di Roma a partire da giovedì gli agricoltori italiani per una mobilitazione che culminerà in una "grande manifestazione" nella seconda metà della settimana prossima. Dall'altra c'è Riscatto agricolo che, abbandonata la velleità di concentrarsi sul Raccordo Anulare, ha raggiunto un accordo con la questura di Roma per portare manifestanti e trattori in piazza San Giovanni questa mattina e punta anche a salire sul palco di Sanremo per far sentire la propria voce a una platea sterminata di spettatori. «Attendiamo migliaia di mezzi, fra trattori e camion, per la manifestazione della settimana prossima» dice Calvani. «Non c'è ancora una data esatta né un luogo - continua - ma tra le ipotesi in campo c'è anche il Circo Massimo». In attesa di capire quale sarà la strategia del movimento, continua intanto il braccio di ferro su Sanremo: Riscatto Agricolo ha annunciato che quindici trattori sono in partenza per il Festival. «Abbiamo accolto la proposta del direttore artistico Amadeus di accogliere una delegazione di agricoltori sul palco dell'Ariston». Ma la Rai «smentisce categoricamente di aver avuto qualsiasi contatto» con gli agricoltori.

