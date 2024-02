Ma il Cross di Alà  non è... dei sardi 

Con fatica, dedizione e impegno, i “nipotini” del professore Antonello Baltolu stanno tentando di non disperdere l’eredità del Trofeo Alasport. Oggi il nuovo Cross di Alà dei Sardi, che da otto anni è dedicato alla Memoria di Elisa Migliore, riporterà atleti di valore su quel terreno a ridosso del campo sportivo che ha visto correre quasi tutti i più grande della generazione che va da Paola Pigni a Eliud Kipchoge. Il livello non è quello ma è in crescita, anche se l’infortunio dell’ultim’ora di Nadia Battocletti (stella cometa della campestre e del mezzofondo azzurro) è una ferita aperta.

Il programma si aprirà alle 9.30 con le prove master (donne 3 km, uomini 4), proseguirà con le giovanili (anche quella per rappresentative regionali sarda, ligure e veneta di Allievi e Juniores) per concludersi con la gara assoluta femminile di 6 km alle 12.55 e quella maschile di 10 alle 13,25.

Nota a margine. Nelle due gare principali, soltanto 6 Seniores (3 sono della famiglia Mei) hanno raccolto la sfida. Il mezzofondo sardo non è numericamente fortissimo ma qualcuno in più questa manifestazione, che offre la possibilità di confrontarsi (senza speranza, d’accordo) con atleti più bravi su un campo di gara così prestigioso, l’avrebbe meritato. Naturalmente tutti avranno plausibili ragioni: la collocazione in calendario, la lunghezza della gara, la programmazione concentrata su altri obiettivi, lo stato di forma, la tipologia del percorso, il costo della benzina. Ma tutto ciò lascia in bocca il sapore di un’occasione persa.

RIPRODUZIONE RISERVATA