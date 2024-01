Ma il Comune incassa in un anno solo cinque milioni 

Il valore complessivo resta notevole ma per le casse del Comune resta una voce dalla quale continua a entrare molto meno del dovuto. L’amministrazione registra per il 2023 multe per più di undici milioni di euro ma ne incassa neppure il 50%. Per la parte restante, c’è da dedurre che quei soldi non verranno mai incassati. Lo dice il fondo crediti di dubbia esigibilità, strumento con cui l’amministrazione si mette al riparo accantonando circe sei milioni, ovvero soldi che non sa se riuscirà mai a riscuotere. In pratica, in ossequio al principio contabile della prudenza sulla base di un’analisi sull’andamento delle riscossioni delle sanzioni, il Comune “rinuncia” a una fetta importante della torta proprio perché sa che quei soldi difficilmente riuscirà a incassarli. Ma perché accade? «Sostanzialmente per due ragioni», spiega Marco Benucci, consigliere comunale di opposizione. «La prima: la situazione economica generale delle persone che non ce la fanno proprio a pagare una multa. La seconda: una difficoltà da parte dell’amministrazione a riscuotere quanto dovrebbe. La prima cosa da fare sarebbe quella di aumentare l’organico degli uffici». ( ma. mad. )

