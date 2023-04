Ma il Budoni spera ancora 

Budoni 1

Ferrini 0

Budoni (3-5-2) : Faustico, Satta, Raimo, Steri (37’ st Lamacchia), Farris, De Goicoechea, Rossi, Scioni, Meloni, Greco, Santoro (29’ st Lancioni). In panchina Riccio, Zullo, Ortiz, Caparros, Luongo, Diop, Ndiaye. Allenatore Cerbone.

Ferrini (4-5-1) : Manis, Pisano, Boi, Aresu (17’ st Rostand), Argiolas (17’ st Podda), Bonu, Usai, Mudu (29’ st Camba), Piselli, Atzei (38’ st Mele), Murgia (17’ st Figos). In panchina Daga, Carta, Del Prete. Allenatore Pinna.

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Rete : nel pt 44’ Greco.

Note : ammoniti Aresu, Raimo, Greco, Camba, Pisano, Boi, Rostand; recupero 1’ pt-5’ st.

BUDONI. Un gol di Greco nel finale del primo tempo lascia accese le ultime speranze. A 90’ dal termine del torneo la corsa alla Serie D non ha ancora un vincitore, che sarà decretato all’ultima giornata salvo, in caso di pareggio del Latte Dolce e successo del Budoni, lo scontro diretto tra le due rivali.

Il successo

Il Budoni ha fatto ciò che doveva, ossia vincere per continuare a sperare in un possibile passo falso della capolista. Risultato che sta stretto ai baroniesi viste le palle gol create, soprattutto nel primo tempo durante il quale i padroni di casa hanno dominato. La Ferrini, sistemata dai vari cambi ordinati da Pinna, è uscita nella ripresa creando, soprattutto nel finale, vari pericoli alla porta di Faustico. La prima frazione è appannaggio del Budoni: prima occasione dopo 5’ con una girata di De Goicoechea addosso all’ex Manis. Al 22’ Greco raccoglie al limite una respinta della difesa cagliaritana, la conclusione si spegne di poco sul fondo. Alla mezz’ora primo squillo della Ferrini con Argiolas che centra il palo su calcio di punizione. Nel finale due nitide occasioni per i padroni di casa: la prima non concretizzata da Meloni che di testa sfiora la traversa; la seconda è il gol vittoria di Greco che, lanciato in porta insacca alle spalle di Manis.

Il secondo tempo

Nella ripresa parte bene il Budoni: Manis non trattiene un traversone, la palla capita sui piedi di De Goicoechea che da due passi calcia alle stelle. Il finale è avvincente con tanti capovolgimenti di fronte: la Ferrini tenta il colpo grosso e il Budoni in contropiede cerca di mettere la parola fine all’incontro. Al 38’ Lancioni parte di rimessa, Meloni raccoglie la palla ma viene chiuso in corner. Due minuti dopo la Ferrini sfiora il pareggio, è bravo Faustico a negare la gioia del gol a Camba. In pieno recupero altra occasione della Ferrini: Figos in mischia non centra la porta.

