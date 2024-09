Ma il big match è il derby di Genova 

Torna Genoa-Sampdoria, dopo 879 giorni di assenza: è Coppa Italia ma è sempre un derby ed è il match che caratterizza questi sedicesimi di finale cominciati ieri e che si concluderanno domani con altre due partite. Si gioca alle 21 e non c’è ancora il tutto esaurito al Ferraris.

L’ultima volta della stracittadina fu il 30 aprile 2022: la sfida andò ai blucerchiati, che di fatto condannarono alla Serie B i rossoblù. Due anni e mezzo dopo la situazione si è capovolta, con il Grifone in A e i cugini nelle retrovie della B. Chi passa il turno sfiderà la Roma a dicembre.

La giornata comincia però alle 16 con la sfida Pisa-Cesena (la vincitrice è attesa dall’Atalanta), che sarà seguita alle 18,30 da quella tra Udinese e Salernitana (negli ottavi ci sarà l’Inter). Domani sarà la volta di Monza-Brescia, che scenderanno in campo alle 18,30, e di Napoli-Palermo, con fischio di avvio alle 21. Ad attendere le due vincitrici ci sono rispettivamente il Bologna e la Lazio. I sedicesimi prevedono una gara unica con i calci di rigore in caso di parità al 90’. Per gli ottavi di finale invece sono previste gare di andata e ritorno il 4 e il 18 dicembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA