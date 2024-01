Ma i sardisti sceglieranno solo nell’ultimo giorno utile 

L’impasse durerà ancora qualche giorno. Qualcuno sostiene che la situazione dovrebbe sbloccarsi già domani o dopo, in concomitanza con il Consiglio federale della Lega convocato a Milano da Matteo Salvini o con un vertice dei leader di FdI, Lega e Forza Italia. Altri assicurano che la questione resterà irrisolta sino all’ultimo momento utile, cioè la presentazione delle liste in programma il 22 gennaio. Il punto non è tanto su cosa deciderà il Carroccio, che quasi certamente resterà nella coalizione di centrodestra, quanto su quello che deciderà di fare il Psd’Az. Ieri la direzione sardista ha scelto di continuare a sostenere la candidatura del presidente uscente Christian Solinas. La Lega, che per settimane ha insistito sulla necessità di riproporre gli uscenti, non rilascia dichiarazioni dall’ultima presa di posizione del governatore. E ieri anche il Psd’Az ha scelto la strada del silenzio nonostante gli appelli di Truzzu. I due partiti cercano di tirarla per le lunghe finché si può. Entrambi per alzare la posta. La Lega punta al terzo mandato nelle Regioni, il Psd’Az vuole ricordare a FdI che senza i Quattro Mori in coalizione il centrodestra rischia di perdere. Oggi scatta la prima delle scadenze in vista del voto: il deposito dei contrassegni elettorali. Intanto, Alleanza Sardegna e Pli annunciano che presenteranno liste comuni. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA