Ma i Comuni sardi sono i più attivi 

Qualche settimana fa è arrivato un appello in questo senso è arrivato anche da Paola Secci, presidente del Cal, il consiglio delle autonomie locali: «Il Pnrr mette a disposizione ingenti risorse ma i comuni piccoli non riescono ad accedervi per la mancanza di personale in grado di realizzare la progettazione e la successiva spendita. Non possiamo più continuare così».

I Comuni sardi sono i più attivi, ma anche quelli più in difficoltà. Perché gli organici ridotti non consentono di accelerare sul fronte delle procedure burocratiche da seguire.

Sono 69.712 i progetti comunali già inseriti nel “Regis”, il cervellone elettronico della Ragioneria generale dello Stato che gestisce le infinite articolazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il rapporto tra i progetti presentati e la popolazione vede in testa la Sardegna, con un intervento ogni 373 abitanti. Seguono Calabria e Abruzzo. Subito dopo si incontra in graduatoria la prima regione settentrionale, il Piemonte, con un progetto ogni 485 cittadini, mentre la Lombardia si ferma molto più in basso con un rapporto quasi doppio (843). Ma le sorprese maggiori arrivano in fondo, con il Lazio (un intervento ogni 1.505 residenti) e soprattutto con la Sicilia che chiude la classifica con un intervento ogni 1.647 abitanti.

In affanno

L’articolazione

Il censimento effettuato di recente dal Servizio centrale del Pnrr mostra in modo efficace l’ampiezza dell’impegno che investe le amministrazioni locali nella realizzazione del Piano. I sindaci sono coinvolti in 41 filoni di investimento, articolati in 9 delle 16 componenti del Pnrr e accasati in 4 delle 6 missioni (sono escluse solo le infrastrutture per la mobilità e la salute, che intrecciano competenze nazionali e regionali).

Ma il rischio è che ancora una volta l’effetto sia più sensibile a Nord, dove i conti locali sono mediamente più in salute, mentre i buchi negli organici diventano voragini a Sud. E la Sardegna non fa eccezione. Tra gli interventi in cantiere c’è anche l’allargamento della possibilità di attribuire incarichi dirigenziali, che per la bozza potrebbero salire fino al 50% dei posti in dotazione organica superando il limite, già ampio, del 30% fissato oggi.

