Ma i commercianti sorridono 

Le prime indicazioni sono incoraggianti e l’augurio dei commercianti cagliaritani è che la tendenza si confermi nelle prossime settimane. L’apertura dei saldi, scattati sabato scorso in Sardegna, ha subito visto buoni numeri nei negozi del capoluogo.

Nelle strade dello shopping, dopo Black Friday e Natale che avevano dato un discreto risultato in termini di vendite, in tanti hanno approfittato del primo weekend di saldi invernali. Che, come da regolamento, dureranno per 60 giorni.

La tendenza

Le feste non sono ancora finite e c’è chi ha avuto più tempo per dedicarsi allo shopping. Con ripercussioni positive sulle vendite: «Le strade, dalla mattina, sono colme di chi ha voglia di comprare ed è curioso di valutare prezzi e prodotti», fa notare Luigi Cau, titolare di “Saloon” in piazza Martiri. «Siamo contenti della crescita a Natale, siamo sicuri che anche i saldi andranno bene».

A poca distanza, in via Garibaldi, la scena si ripete. «Per ora i saldi sono andati in maniera ottima», dice Paolo Angius di “Paul’s Bags”, presidente onorario dell’associazione commercianti del centro storico “Strada Facendo”: «Gli anni scorsi i clienti guardavano e tornavano qualche giorno dopo, ora sono entrati e hanno subito comprato. Noi lasciamo sempre la stessa vetrina natalizia nel primo giorno di saldi, per poter raffrontare il vecchio prezzo col nuovo e capire la serietà del negozio. Abbiamo già avuto un aumento delle vendite a dicembre: siamo felici».

Le richieste

Abbigliamento e calzature la fanno da padrone, ma c’è spazio anche per prodotti precisi. «Va molto la pelliccia, è tornata di moda», segnala Silvana Pusceddu di “Perspektíva”, in via Manno. «L’avvio dei saldi è andato molto bene, non ce lo aspettavamo. Sembra sia meglio dell'anno scorso: abbiamo visto un buon afflusso dalla mattina e all'ora di pranzo, facendo orario continuato. I clienti fidelizzati vengono presto: sanno che le taglie più piccole finiscono subito».

Sempre in via Manno, Esmeralda Bacigalupo di “Martino Midali” valuta la clientela: «Nell’ultimo anno abbiamo visto tanti turisti in più», la sua analisi. «Sui saldi, già sabato mattina c’è stato un grande afflusso di clienti provenienti da tutto l’hinterland. Vediamo dati positivi, dopo aver avuto degli ultimi giorni prima di Natale molto interessanti come vendite».

I numeri

Nel 2026, come da stime del Centro studi Confcommercio Sud Sardegna, il valore complessivo dei saldi nell’Isola sarà di poco sopra quota 32 milioni: più o meno in linea con l’anno scorso. L’acquisto medio di ogni sardo si prevede sia 92 euro, uno in meno del 2025, con una spesa media di 203 euro a nucleo familiare.

«Sono stime prudenti, anche per l’affermarsi sempre più marcato della Black Week che anticipa molti acquisti, ma siamo sugli stessi numeri del 2025», evidenzia Giuseppe Scura, direttore di Confcommercio Sud Sardegna: «L’auspicio è che sia una buona stagione, poi ormai le occasioni di acquisti a prezzi favorevoli si sono moltiplicate rispetto al passato. L’online incide ma va ricordato che comprare nei negozi tradizionali favorisce gli imprenditori locali e le casse dei sardi».

E il trend coinvolge anche chi non vende qualcosa di stagionale. «Come categoria – dice Riccardo Lauro, titolare della gioielleria “Lauro” di via Garibaldi – non partecipiamo ai saldi, avendo prodotti più continui, ma facciamo promozioni dedicate per adeguarci alla richiesta della clientela».

