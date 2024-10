Ma Greco stavolta salva solo i 3 punti: «Così non va bene» 

Legnago. Questa volta il tecnico Alfonso Greco mette tra le voci in attivo solo il risultato e l’orgoglio della squadra: «È stata una vittoria sofferta ma non possiamo rischiare di perdere le partite senza che gli avversari tirino in porta. Abbiamo preso gol da due palle inattive quasi da centrocampo e non va bene perché non sempre riesci a recuperare le partite e rimettere in sesto il risultato». Urge una riflessione: «Sì, dobbiamo pensarci e capire come migliorare perché nelle ultime gare abbiamo preso troppi gol da palla inattiva». L’allenatore rossoblù sottolinea comunque il carattere: «Su quello non ci sono dubbi, i ragazzi ne hanno tanto, hanno voglia ed è una rosa di qualità. Questo ci consente di fare cambi importanti a partita in corso».

Abdul Guiebre

Il giocatore del Burkina Faso è l’eroe di giornata: «La mia prima doppietta mi dà tanta soddisfazione perché ho aiutato la squadra a portare a casa i 3 punti. Dedico i due gol alla mia famiglia, alla mia squadra e a me stesso, perché mi sto prendendo una rivincita dopo quello che ho passato negli anni precedenti». L’esterno sinistro è pratico: «Questa è una gran bella vittoria, l’abbiamo voluta portare a casa e abbiamo dato tutto per rimettere in piedi una partita che aveva preso una brutta strada». Poi spiega cosa manca dietro: «I cali difensivi sono di concentrazione, dobbiamo metterci più cattiveria dietro, la stessa che ci anima quando cerchiamo il gol».

Beneficenza

La Torres ha devoluto la sua parte di incasso a favore dell’associazione San Martino aps. Il presidente Stefano Udassi ha voluto «ringraziare a nome della società e della proprietà il Legnago Salus per averci coinvolto in questa splendida iniziativa. Dare il nostro contributo a sostegno di persone con disabilità per noi è stato ed è un piacere e privilegio. Inoltre ringrazio il Legnago per l’accoglienza e la cordialità con cui ha ricevuto la Torres, saremo lieti di ricambiare al ritorno».

