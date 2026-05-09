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Dopo gara.
10 maggio 2026 alle 00:42

Ma Greco è cauto: «È solo il primo tempo» 

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Il tecnico Alfonso Greco incassa la mezza banconota della salvezza ma sa che la seconda metà va ancora guadagnata: «La posta in palio è troppo alta e questo è solo il primo tempo, sabato sarà una gara ancora difficile e dovremo essere pronti perché affronteremo una squadra che darà il tutto per tutto». L’allenatore della Torres spiega come ha preparato la partita: «Ai ragazzi ho detto che ci voleva mentalità da playout, quando c’è da stare umili bisogna essere umili, altrimenti diventa dura. Se hai la cattiveria giusta, poi esce anche la qualità».

Tutto sommato il match è andato secondo quanto Greco aveva previsto: «Abbiamo avuto episodi sia a favore sia contro, ma niente di diverso da quello che ci aspettava. Ripeto, è stato importante avere la mentalità giusta». Determinanti sia sul piano numerico (la metà dei presenti) sia su quello dei decibel i 259 tifosi sassaresi. «I tifosi sono sempre presenti e devo ringraziarli ancora una volta perché ci hanno seguito molto numerosi dandoci una bella spinta».

Il goleador

Il match winner Lorenzo Di Stefano sorride quando gli chiedono del secondo gol sfiorato, col pallonetto tentato da 40 metri finito sulla parte superiore della traversa: «Ho provato da fuori, fosse entrato sarebbe stato un gol clamoroso. Va bene lo stesso, volevamo portare a casa la vittoria e ci siamo riusciti. Al ritorno sarà una battaglia come questa dell’andata e noi daremo il massimo per raggiungere l’obiettivo».

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