Ma Goggia non scende dal podio 

Terza gara dopo il rientro dal grave incidente del 5 febbraio scorso, e terzo podio per Sofia Goggia, sempre più stella del circo bianco. Per la bergamasca è arrivato il podio il n. 57 in carriera conquistando una bel terzo posto nel primo superG di coppa del mondo donne previsto a St. Moritz. La vittoria è andata alla austriaca Cornelia Huetter, davanti alla mai doma Lara Gut-Behrami, con le italiane agguerritissime a occupare in fila - dopo Goggia (a 0”33), Elena Curtoni, Federica Brignone e Laura Pirovano - ogni posizione in classifica sino alla sesta, senza citare Marta Bassino, 11ª. Menzione speciale per Lindsey Vonn, che a 40 anni e a sei dal ritiro dall'agonismo ha celebrato alla grande il suo ritorno alle competizioni con un ottimo 14° posto. «Questo è sempre un SuperG da interpretare, con tanti dossi, punti ciechi, un terreno molto mosso», ha commentato Goggia a fine gara. «Dobbiamo fidarci della nostra linea. Dal canto mio non ho sciato molto bene e mi sentivo più tesa rispetto alla settimana scorsa. Non è stato facile capire la condizione della neve: ho sciato veloce solo a tratti, a scatti. Ma tre podi in tre gare non è assolutamente male: chiaramente so che rispetto a come ho sciato oggi c'è ancora del margine. Ma va bene, non sempre tutte le ciambelle escono col buco», ha concluso la bergamasca sempre esigentissima con se stessa e prontissima per la replica di oggi.

In Val Gardena

Tra gli uomini, invece, successo n. 40 in carriera e terzo stagionale per lo svizzero Marco Odermatt che con un finale furioso per la sua prima volta si è imposto nettamente (2’03”10) anche nella discesa di Val Gardena sulla Saslong tornando così anche in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo. Secondo il suo giovane connazionale Franjo von Allmen a 0”45, terzo a un solo centesimo lo statunitense Ryan Cochran-Siegle. Con condizioni perfette, anche in questa gara il miglior azzurro è stato il piemontese Mattia Casse (14°). Dominik Paris - vincitore a sorpresa l'anno scorso in discesa su una pista mai amata dal sudtirolese ha chiuso invece 25°. Con una bella prova di orgoglio sulla pista di casa, il fresco quarantenne Christof Innerhofer è finito 27°. Ora la tappa dolomitica passa nella vicina Val Val Badia: oggi gigante sulla Gran Risa con Luca De Aliprandini che punta a tornare sul podio dopo una sere di belle gare tra i top ten.

