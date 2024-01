«Ma gli Slam sono cinque» 

«La vittoria di Sinner? Da spettatrice è stato bellissimo, me la sono goduta, commentandola con Fabio (Fognini) e Francesca (Schiavone), Umanamente questo ha smosso i ricordi di quello che ho vissuto a New York nel 2015. Vederlo a terra con un sospiro di sollievo mi ha fatto rivivere quei momenti, quella vittoria ti ripaga di tutti i sacrifici. Lui è un predestinato, ha 22 anni e ha già raggiunto un risultato del genere, una cosa così ti rende eccezionale». Così Flavia Pennetta commenta la vittoria di Jannik Sinner, ricordando che oltre ai tre Slam vinti in campo maschile ci sono i due vinti da lei e da Francesca Schiavone. «Ne abbiamo vinti 5 – ieri ho sentito Federica Pellegrini che mi chiedeva la differenza tra un torneo Slam maschile e uno femminile, perché tutti dicono che era passato tantissimo tempo dall'ultimo trionfo e a lei dava fastidio. Le ho detto che probabilmente se ne parla di più nell'ambito maschile. Io non me la prendo, ma facciamo bene a ricordarlo: ci sono cinque Slam vinti in Italia e non solo tre».

