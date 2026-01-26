Ma gli agenti di Bovino potrebbero andare via 

WASHINGTON. Assediato non solo dai dem ma anche da molti esponenti repubblicani, dalla stampa conservatrice, da alcuni suoi consiglieri e dai sondaggi, Donald Trump cerca di correggere il tiro e di riprendere il controllo della situazione a Minneapolis. Così prima apre all'ipotesi di ritirare l'Ice dalla città, poi chiede al Congresso di mettere fine alle città santuario dem che proteggono i migranti e infine annuncia l'invio del suo fedelissimo “zar dei confini” Tom Homan. Si tratta del falco delle deportazioni di massa e quindi la decisione potrebbe confermare il pugno di ferro.

Nello stesso tempo però la mossa suona come un commissariamento dei leader attuali dell'operazione, dalla segretaria alla sicurezza interna Kris Noem (che ha incassato solo una difesa d'ufficio dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt) al comandante della Border Patrol, Greg Bovino: entrambi finora hanno difeso a spada tratta gli agenti federali per le uccisioni dei due manifestanti a Minneapolis, nonostante video e testimoni smentiscano la versione ufficiale. Quindi la scelta potrebbe indicare l'inizio di una nuova fase. Secondo la Cnn, Bovino e i suoi sarebbero già pronti ad andare via.

Lo stesso Trump in un’intervista al Wall Street Journal si è mostrato più prudente sulla dinamica della morte di Alex Pretti, spiegando che «stiamo esaminando e valutando tutto e prenderemo una decisione». Poi ha aggiunto che «a un certo punto ce ne andremo. Abbiamo fatto un lavoro fenomenale».

RIPRODUZIONE RISERVATA