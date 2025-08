«Ma dopo dieci anni siamo ancora qui» 

«Cosa ci rattrista? Che dopo dieci anni siamo ancora qui a parlare di stadio e siamo ancora tutti d’accordo, come allora. Questo è un motivo di riflessione: se siamo tutti d’accordo e non succede qualcosa non funziona». È stato poco incoraggiante l’esordio, dedicato al nuovo “Gigi Riva” del ministro dello Sport, Andrea Abodi, tra i relatori chiamati da Tommaso Giulini a impreziosire il talk istituzionale “Sport Crescita, Sviluppo” nella sala della Biblioteca dell’Università di Cagliari, con il rettore Francesco Mola a fare da padrone di casa e la giornalista Virginia Saba da moderatrice. Sul palco anche Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, e Carlo Cimbri, amministratore delegato di Unipol. Molti gli ospiti, da quelli calcistici (il presidente federale Gabriele Gravina e quello sardo Gianni Cadoni, quello della Lega Serie B Paolo Bedin, Beppe Tomasini, Nicola Riva) a quelli istituzionali (il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, gli assessori regionali Ilaria Portas e Franco Cuccureddu, quello comunale Giusepe Macciotta), a quelli che Giulini, organizzatore col Cagliari Calcio della “due giorni” dedicata al Trofeo Gigi Riva, ha ammesso essere le persone «con cui mi piace ritrovarmi e parlare».

Al dunque

«Dopo dieci anni siamo arrivati al dunque», ha proseguito Anodi. «Quello di veder realizzato lo stadio di Cagliari è il sogno di tutti noi. Il mio da dieci anni, da quando me ne parlò Tommaso Giulini. Ho visto tante carte. Qui c’è tutta la squadra che ha lavorato sin dal primo giorno e con la quale siamo ormai diventati amici anche senza frequentarci, perché l’amicizia passa anche attraverso le cose che si condividono e lo stadio di Cagliari è esattamente questo». Poi, al termine della mattinata, ha voluto precisare: «Sicuramente non lo vedrò realizzato, ma vedrò il cantiere. Il segnale vero sarà la demolizione del vecchio stadio Sant'Elia». Cagliari conta molto sugli Europei che l’Italia organizzerà nel 2032 assieme alla Turchia e sui fondi governativi: «Il commissario ora faciliterà l'iter amministrativo per la distribuzione dei fondi: i finanziamenti non sono a fondo perduto, ma equity. Sono positivo», ha precisato il ministro.

Il futuro

Abodi, secondo il tema della mattinata universitaria, ha lodato anche Binaghi, «presidente vincente ma non perché i suoi ragazzi e ragazze stanno vincendo. La bravura è la sua capacità, rappresentata da due fattori. Il primo è quello della squadra di Davis, di Billie Jean King Cup e dei tanti atleti che hanno successo; l’altro e più importante aspetto è che ha deciso con determinazione di investire nella scuola. Vuol dire che ha visione, sa che prima o poi la sua presidenza federale terminerà ma lui sta preparando il futuro, lavora per chi verrà dopo di lui e lui investe nella scuola una somma maggiore di tutte le altre federazioni messe insieme. Sta investendo su un futuro che non potrà che essere roseo e mi auguro che sia di esempio e di stimolo per gli altri». Infine, non è mancato un apprezzamento al rettore Mola per la barca a vela progettata dagli studenti cagliaritani, «che è rappresentazione plastica di ingegno, professionalità e creatività».

Coppa America

I complimenti al ministro li ha invece rivolti l’amministratore delegato di Unipol Carlo Cimbri (sponsor del Cagliari ma anche di Luna Rossa) «per il colpo da maestro di aver portato in Italia per la prima volta la Coppa America, il trofeo sportivo più antico del mondo. Cagliari avrà benefici di riflesso dato che ospita da tempo il team di Luna Rossa», ha detto il manager, appassionato velista, nato e cresciuto a Cagliari dove ha frequentato le elementari, prima di trasferirsi a Bologna. In apertura, c’erano stato anche i saluti del presidente della Federcalcio, Gravina, con un simpatico botta e risposta con Binaghi su quale sia il primo sport italiano.

