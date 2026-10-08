Ma davvero Vicario è più forte di Caprile? Se lo chiedono in tanti, non solo in Sardegna. Se lo chiede, magari, anche il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini che in questa prima finestra del nuovo ciclo azzurro ha preferito, però, puntare sull’esperienza internazionale del portiere juventino, e ancora su quella dell’atalantino Carnesecchi (la convocazione di Pessina è stata sperimentale, più di prospettiva), alle spalle dell’intoccabile Donnarumma. Eppure, i numeri in campionato, sinora, sono decisamente dalla parte del rossoblù che, oltre ad aver subito soltanto due gol (contro i quattro del bianconero) ed essere il meno battuto del torneo, ha una percentuale di parate più alta e un’incisività importante nel sempre più sorprendente ruolino di marcia del Cagliari. E domenica sera saranno tra i più attesi alla Unipol Domus. Una sfida nella sfida che può stravolgere gli scenari, non solo in classifica. Sotto la lente degli osservatori del ct che saranno presenti, tra gli altri, allo stadio per monitorare dal vivo ogni singolo dettaglio.

Il percorso

Ma davvero Vicario è più forte di Caprile? Indubbiamente, le scelte del friulano (esploso proprio nel momento in cui ha lasciato il Cagliari, peraltro) hanno agevolato anche l’ascesa in Nazionale. Il trasferimento al Tottenham in Premier League dopo l’exploit tra i pali dell’Empoli ha fatto lievitare le sue quotazioni e gli ha dato quel bagaglio europeo in più tra Champions ed Europa League che a Coverciano - evidentemente - considerano decisivo, se non addirittura basilare. Poco importa poi se in Inghilterra non è finita benissimo, anche per questioni contrattuali. Diventando il portiere della Juventus, ha tenuto viva la sua credibilità pur non facendo cose sensazionali. Non ancora, perlomeno.

I numeri

Ma davvero Vicario è più forte di Caprile? A leggere i numeri delle prime cinque giornate verrebbe da dire l’esatto contrario. Nello score sin qui del rossoblù ci sono 18 parate, il doppio rispetto a quelle effettuate dal bianconero che ha incassato anche il doppio dei gol. Tre “clean sheet” per entrambi, invece, e pure lo stesso numero di minuti giocati (Vicario è stato costretto a uscite anzitempo giusto nel recupero della gara d’esordio con il Frosinone). E se i numeri vanno comunque rapportatati anche al calendario delle squadre in generale, quale occasione migliore per chiarirsi le idee, dopodomani alla Domus, in un confronto diretto, per quanto condizionato dall’andamento del match.

Subito decisivo

Ma davvero Vicario è più forte di Caprile? Il grande dilemma che accompagna Cagliari-Juventus domenica sera, ma anche nella prossima sosta per le nazionali a novembre, non può poi prescindere dalla carta d’identità. Giusto l’altro ieri il numero uno friulano ha compiuto trent’anni, il veronese ne ha cinque in meno. E se questi sono i presupposti (anagrafici e tecnici allo stesso tempo), il destino è segnato in azzurro. Oggi magari Caprile paga la scelta di essere rimasto nel Cagliari, anche se poi proprio grazie al Cagliari si sta prendendo la scena nel calcio che conta. Decisivo con Nicola (che si è battuto non poco con Giulini per riaverlo a gennaio dal Napoli, va detto, dopo averlo già allenato a Empoli), altrettanto fondamentale con Pisacane che gli ha dato ulteriore responsabilità, in campo e fuori. E anche nel torneo appena cominciato, “Sant’Elia” Caprile ha avuto un impatto dirompente. Se il Cagliari oggi è quarto in classifica a un solo punto dalla vetta e con la miglior difesa del campionato il merito è anche (o soprattutto?) il suo. Verrebbe così da ribaltarla, la domanda: se Vicario è stato pagato 15 milioni dalla Juventus, quanto vale oggi Caprile? Intanto, il Cagliari se lo tiene stretto e con lui in porta prova a fare il grande salto.

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