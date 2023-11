Ma dalla coalizione soriana per adesso nessun segnale 

Le parole di Elly Schlein, che invocavano l’unità della Sinistra contro la conferma del centrodestra alla Regione, non hanno trovato abboccamenti nel campo della coalizione che sostiene Renato Soru. Ma la richiesta di un accordo tra l’ex governatore e Alessandra Todde, candidata ufficiale del centrosinistra a trazione Pd-5Stelle, per ora passa sotto silenzio nell’area soriana. Ieri Massimo Zedda era a Roma ma, al telefono, ha sentito tutti gli esponenti del suo partito, i Progressisti, e della coalizione, a cominciare dallo stesso Soru. Tutti assieme hanno concordato di esplicitare meglio la loro posizione oggi, durante l’evento che la coalizione è in programma a Sassari. Ci sarà anche l’ex governatore, che ieri a Milis, durante durante l’incontro “Energia per la Sardegna”, ha spiegato: «La speculazione energetica è un assalto indiscriminato. Oggi il pericolo è sotto gli occhi di tutti: la Sardegna sta diventando il luogo dove depositare l’ennesima servitù. Quest’Isola non ha solo vento, acqua e sole, ma anche molto spazio e una vasta terra disponibile poco abitata con tendenza ulteriore a spopolarsi. Stiamo dando suolo ma nemmeno un’azienda si è localizzata per produrre, lasciare indotto economico e fare ricerca». E ancora: «Dobbiamo rimettere al centro idee valide che sono state abbandonate e avere il coraggio di proporne di nuove: nel 1952 c’è stata l’intuizione di fare un’unica grande comunità energetica regionale. Quindi diciamo sì all’istituzione di un’Agenzia Sarda che potremmo chiamare anche Comunità Energetica sarda, al lavoro con tante comunità energetiche locali. Ci sono tante cose che la Regione può fare: in primis deve legiferare,e lo dico qui per la prima volta: la Regione deve legiferare, è ora di riscrivere lo Statuto per conquistare qualche potere in più rispetto a quelli acquisiti nel 1948. Ma c’è uno strumento più semplice: la Commissione paritetica Stato-Regione che può intervenire sul tema energia, che è materia concorrente. La norma di attuazione è uno strumento potentissimo». Il gas? Per Soru non è il futuro. «La transizione energetica deve essere creatrice di nuovi e più sicuri posti di lavoro. Dobbiamo portare a casa tutto: la salute e il lavoro».

