Ma cosa significa essere davvero ricchi? Ce lo spiega Lei  

La ricchezza materiale basta per ottenere la felicità? È possibile misurare la ricchezza spirituale? Conta di più il Pil(Prodotto interno lordo) o il Fil (Felicità interna lorda), elaborato dagli economisti Amartya Sen e Joseph Stiglitz? La ricchezza, nelle sue diverse sfaccettature, è il tema scelto per l’ottava edizione del Lei (Letteratura, emozione, intelligenza) Festival, organizzato da Compagnia B e in programma — nei suoi eventi principali — dall’1 al 3 dicembre al Teatro Doglio di Cagliari. «Vogliamo dedicare la nostra attenzione agli elementi della vita che contribuiscono al benessere e alla qualità della nostra esistenza», spiega la direttrice Alice Capitanio, che può contare su ospiti come Benedetta Tobagi (Premio Campiello 2023) il matematico Odifreddi, i filosofi Marzano, Galimberti e Caffo e lo psicologo Bustreo.

Etica

Forte dei numeri del 2022 (cinquemila adulti presenti agli incontri e alle lectio magistralis, mille coinvolti nelle altre attività spalmate durante tutto l’anno (reading in bici, kayak, trekking, camminata filosofica, tour per la città, ristoranti e bar, book-nic, flash mob di lindy hop, concorsi letterari, workshop e laboratori) e oltre settanta partner coinvolti nel progetto (associazioni, scuole, biblioteche, centri sociali e istituzionali), la tre giorni del festival inizia venerdì primo dicembre alle 18 — dopo la premiazione Concorso internazionale per microracconti Lina Patané — con “Il valore della memoria”, che vede Matteo Porru dialogare con Maria Chiara Esposito. Segue, alle 19, “Attivismo. Un patrimonio di tutti”, incontro nel quale il giornalista Vito Biolchini dialoga con Irene Facheris, scrittrice esperta in studi di genere, su cosa vuol dire fare attivismo. Alle 20.30 ritorna il filosofo Umberto Galimberti con la conferenza intitolata “La ricchezza dell’esperienza: l’etica del viandante”, che contrappone all’etica del dominio dell’uomo sulla Terra quella del viandante, che la percorre senza possederla, perché sa che la vita appartiene alla natura (evento a pagamento).

Da non mancare, sabato 2, segnaliamo: alle 17, la conferenza del filosofo Leonardo Caffo, “Vietato dire povertà”, che si interroga sulla possibilità di avere tutto senza possedere niente. Quindi, alle 18, un gradito ritorno per il Festival: la filosofa Michela Marzano, che in dialogo con la scrittrice e sceneggiatrice Carolina Capria affronterà il tema del “#MeToo e il valore della consapevolezza”, riflettendo su cosa rappresenti il consenso durante l’atto sessuale. Chiude la serata, alle 20.30, il matematico Piergiorgio Odifreddi, che parlerà de “La misura della ricchezza”, ragionando sugli indicatori di valore non economici che concorrono alla felicità delle persone (evento a pagamento).

Tempo

Nel programma del 3 dicembre mettiamo in evidenza “Il tempo: una forma di ricchezza”, che vede alle 17 Alessandro Spedicati in dialogo con la sociologa Francesca Coin, autrice del saggio “Le grandi dimissioni” (Einaudi), che analizza come sempre più persone si dimettano in cerca di un lavoro che si coniughi meglio con le proprie aspirazioni. Segue alle 18 “La resistenza delle donne”, che riprende il titolo del libro in cui scrittrice e giornalista Benedetta Tobagi (qui in dialogo con il giornalista Giuseppe Murru) ha messo in luce il ruolo chiave delle donne partigiane. L’edizione si chiude alle 20 con una conferenza spettacolo: “Denaro in testa e carte in tasca - La neuromagia nel portafoglio” con Massimo Bustreo, docente universitario in psicologia della comunicazione e dei consumi e Leonardo Giuponi, attore, scrittore e sceneggiatore.

Fra gli eventi pre-festival citiamo almeno “Il sarto dei libri”, che si svolgerà alla libreria Mieleamaro di Cagliari il 25 novembre alle 17, con reading e performance di consigli letterari per il pubblico a cura dell’attore Angelo Trofa.

