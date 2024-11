Ma cosa c’entra la matematica con il Var del calcio? 

Tredici laboratori, cinque presentazioni di libri, quattro mostre, tre conferenze e una visita guidata, questo in sintesi il ricco programma della terza giornata del Festival della scienza in scena a Cagliari.

Si inizia alle 9 all’Exma di via San Lucifero con Sandra Lucente (Università degli Studi di Bari) autrice del libro “Quanti? Tanti! Le potenze di dieci e la potenza delle domande”. Scienziati e filosofi, sin dai tempi antichi, si sono interrogati sull’infinitamente grande e sull’infinitamente piccolo. Questo incontro nasce dalle semplici domande che ci poniamo, affascinati dalle dimensioni del microcosmo e del macrocosmo, e affida le risposte ai grandi scienziati del passato. Alle 9.30 ci si sposta nella biblioteca Lussu a Monte Claro per incontrare Rossano Ercolini autore del libro “Noi siamo oceano”. Ercolini, ideatore del progetto Rifiuti Zero, discuterà l'inadeguatezza dei modelli lineari di produzione nel risolvere problemi socioeconomici e ambientali.

“Altre Terre, Viaggio alla ricerca dei pianeti extrasolari” è invece il titolo del libri scritto dall’astrofisico Giovanni Covone (Università Federico II Napoli) che sarà presentato dall’autore dalle 10.30, sempre all’Exma. Covone proverà a rispondere a domande come: esistono altre Terre? Alle 12 voce alla crisi idrica globale con Filippo Menga, professore di Geografia all’Università di Bergamo, autore del libro “Sete”. Alle 16 presentazione del libro “Matematica in campo, numeri e geometrie nel mondo del calcio” di Paolo Alessandrini. Il testo esplora il legame tra matematica e calcio.

Non solo presentazioni di libri ma anche conferenze. Si inizia alle 17 alla Fondazione di Sardegna (via San Salvatore da Horta) con “Contos matematicos de foghile - Racconti su alcuni misteri matematici” Lucio Cadeddu, docente e ricercatore in Analisi Matematica del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Cagliari. A seguire Riccardo Murgia ricercatore al Gssi (L’Aquila) in uno dei principali gruppi in Europa impegnati nell’esperimento Einstein Telescope. Dalla Fondazione di Sardegna all’Exma alle 17.30 con Simona Dedoni ricercatrice specializzata in farmacologia e neuroscienze con “Comunicare la missione della ricerca oncologica per generare conoscenza”.

