Ma con la vittoria la salvezza ha più gusto 

Il giorno dei giorni. La partita con il Venezia sembra quasi un assist del calendario per il Cagliari che ha la possibilità di conquistare la salvezza aritmetica davanti ai propri tifosi con una giornata d’anticipo rispetto alla fine del torneo (come l’anno scorso) dando un retrogusto più dolce al finale, oltre a spazzare via una volta per tutte i fantasmi di quel maledetto 22 maggio 2022. E farlo con una vittoria avrebbe indubbiamente un altro sapore, non solo perché i tre punti consentirebbero di centrare l’obiettivo minimo stagionale senza dover sperare nelle disgrazie altrui. Potrebbe comunque bastare un pareggio, persino una sconfitta se dovessero verificarsi una serie di risultati favorevoli. E il fatto che il penultimo turno della Serie A si giochi tutto in contemporanea eccetto Genoa-Atalanta rende la serata alla Unipol Domus ancora più affascinante.

Vista dall’alto

Sono bastati due successi, quelli di Empoli e Venezia, per riaccendere la fiamma là nel basso e lasciare col fiato sospeso chi pensava di aver archiviato il discorso già da un pezzo, come lo stesso Cagliari dall’alto dei suoi 33 punti raggiunti il 28 aprile al “Bentegodi”. I rossoblù di Nicola continuano ad avere il coltello dalla parte del manico grazie al +5 sulla zona retrocessione e, soprattutto, grazie al fatto di avere cinque squadre alle spalle. E dovrebbero davvero accavallarsi dei risultati clamorosi negli ultimi centottanta minuti per aprire scenari infernali. Meglio prendersi il sicuro battendo i lagunari, comunque, ed evitare di presentarsi poi a Napoli con una spada di Damocle puntata sul capo. La vittoria alla Domus avrebbe poi un effetto doppio: oltre a dare la matematica, trasformerebbe in sorrisi i malumori che hanno accompagnato i ko con Udinese e Como e che rischiano di oscurare l’importanza della salvezza.

Le combinazioni

Il Cagliari è quella che ha più chance di togliersi subito il pensiero tra le cinque squadre ancora in lotta (compreso il Verona che ha gli stessi 33 punti ed escluso il fanalino di coda Monza ufficialmente già retrocesso da due giornate). Con la vittoria la salvezza sarebbe automatica, appunto. Basterebbe anche un pareggio, se una tra Empoli e Lecce non dovesse vincere, rispettivamente, a Monza e in casa contro il Torino. O ancora se il Verona dovesse perdere col Como (essendoci poi Empoli-Verona all’ultima giornata). I rossoblù potrebbero salvarsi già domenica persino con una sconfitta se sia l’Empoli che il Lecce non dovessero andare oltre il pari.

Possibili scenari

Nella peggiore delle ipotesi, il Cagliari può far leva su Verona e Parma che vivono la stessa situazione in classifica ma che rischiano di più in caso di scenari apocalittici. Soprattutto la formazione emiliana che, oltre ad avere un punto in meno, ha sulla carta un calendario più ostico, tra Napoli e Atalanta (per quanto i bergamaschi abbiano già blindato e festeggiato la qualificazione in Champions League). A sua volta, il Verona (in svantaggio rispetto ai rossoblù negli scontri diretti e in un’eventuale classifica avulsa) se la vedrà col Como (che non guarda in faccia nessuno e punta a difendere il decimo posto anche per una questione economica) e, soprattutto, con l’Empoli al “Castellani” in uno scontro diretto da brividi. L’ultima partita, invece, il Lecce la giocherà all’Olimpico contro la Lazio. Passerella finale al “Penzo” con la Juventus per il Venezia che punta, manco a dirlo, a prendersi il sicuro in Sardegna dopo il successo liberatorio sulla Fiorentina che gli ha permesso di lasciarsi tre squadre dietro e di respirare per la prima volta l’aria della libertà.

Un ultimo sforzo

Domenica, dunque, il Cagliari avrà il terzo match point dopo quelli non sfruttati contro Udinese e Como. Con il blitz di Verona sembrava aver chiuso il conto, gli servirà un ultimo sforzo, almeno per dormire sonni tranquilli. Nella speranza che la Domus sia di nuovo un fattore. Perché è vero che, sinora, ha perso 9 partite su 18 in casa, ma ha vinto quelle decisive nel girone di ritorno, contro Lecce e Parma. Quelle che gli permettono oggi di gestire il rush finale con meno apprensione rispetto alle dirette concorrenti. La salvezza è sempre lì, dietro l’angolo. È tutta sua. Ora deve andare a prendersela, però.

RIPRODUZIONE RISERVATA