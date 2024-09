«Ma con il Budoni ai punti meritava il Monastir» 

Monastir. Un punto contro il Budoni di Cerbone, tra le favorite per la promozione, al termine di una sfida tra due squadre molto competitive che non ha tradito le aspettative per qualità e giocate viste in campo nonostante le reti bianche nel risultato finale. Eppure sabato pomeriggio nel big match di Eccellenza al Comunale è stata la squadra biancoblù a collezionare le migliori occasioni per sbloccare il risultato, sfiorando anche il gol con un pallonetto di Andrea Cocco terminato sul palo.

«Siamo sulla buona strada», commenta il tecnico Marcello Angheleddu, «abbiamo giocato bene contro una squadra che lotterà per vincere il campionato dimostrando di non essere da meno. Non c’è da recriminare per il risultato, però ai punti avremmo forse meritato qualcosa in più».

Col pareggio Cocco e compagni sono saliti a quota 5 punti in classifica confermandosi al sesto posto. Domenica è in programma la visita alla capolista Tempio, che comanda a punteggio pieno: «Una squadra solida che segna tanti gol, subisce pochissimo e fa della fisicità un punto di forza. Giorico è uno dei tecnici più navigati e vincenti nella categoria. Sarà un’occasione stimolante per dimostrare il nostro valore in una piazza importante», chiude il tecnico del Monastir.

