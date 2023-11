Ma con Chiesa è un’altra Italia 

ITALIA 5

MACEDONIA DEL N. 2

Italia (4-3-3) : Donnarumma, Dar- mian, Gatti, Acerbi, Dimarco, Ba- rella, Jorginho (17' st Cristante), Bonaventura (17' st Frattesi), Berardi (32' st El Shaarawy), Raspadori (45' st Scamacca), Chiesa (17' st Zaniolo). In panchina Provedel, Carnesecchi, Lazzari, Mancini, Buongiorno, Politano, Cambiaso. All. Spalletti

Macedonia del Nord (3-4-3) : Dimitrievski, Manev (1' st Ashkovski), Serafimov, Musliu, Dimoski, Elezi (19' st Alimi), Ademi (1' st Atanasov), Bardhi, Elmas (29' st Churlinov), Miovski (1' st Ristovski), Alioski. In panchina Aleksovski, Shiskovski, Iljazovski, Mitrovski, Babunski, Daci, Todoroski. All. Milevski

Arbitro : Zwayer (Ger)

Reti : nel pt 17' Darmian, 40' e 47' Chiesa. Nel st 7' e 29' Atanasov, 37' Raspadori, 49' El Shaarawy. Recupero: 3' e 6' Calci d'angolo: 6-2 per l'Italia

Note : ammoniti Zaniolo, Chur- linov, Ashkovski, Ristovski, Sera- fimov, Acerbi. Spettatori: 56mila .

Roma. L'Italia torna all'altezza della sua storia scacciando i fantasmi macedoni. Il 5-2 dell'Olimpico porta la Nazionale di Luciano Spalletti a un passo - anzi a un punto - dalla qualificazione diretta a Euro 2024, ma contiene al suo interno tutto e il suo contrario: la doppietta di Chiesa, l'ennesimo rigore sbagliato da Jorginho, il brivido della Macedonia che sotto di tre gol a fine primo tempo ne fa due nella ripresa e riapre tutto, la goleada finale con gli attaccanti protagonisti ma anche con un Barella sontuoso. Segnali da considerare, in vista della partita decisiva di lunedì, a Leverkusen, contro l'Ucraina. Proprio come aveva chiesto e sperato il ct Luciano Spalletti, gli azzurri, seppur con qualche brivido di troppo, spazzano via la Macedonia del Nord che li aveva esclusi dal Mondiale 2022; prima con il gol di testa di Darmian e poi con un Federico Chiesa da impazzire. L'attaccante della Juventus in avvio fa preoccupare l'Olimpico per un brutto fallo subito al ginocchio e poi scatena la gioia dei tifosi con una doppietta da applausi che sembrava aver chiuso il match già nel primo tempo.

Nella ripresa la nazionale rallenta e arriva il gol degli ospiti con Atanasov e dopo tante occasioni azzurre sprecate ecco anche il 3-2 sfortunato con Donnarumma tradito dalla deviazione di Acerbi sotto porta. Nel finale ci pensa Raspadori a rompere definitivamente il tabù macedone con il bel gol del 4-2. La chiude definitivamente il romanista El Shaarawy entrato nel finale. Ora la Nazionale può volare a Leverkusen con un pizzico di ottimismo in più per la partita decisiva alle qualificazioni degli Europei 2024 contro l'Ucraina di lunedì prossimo, dove le basterà non perdere per l'accesso diretto agli Europei, senza dover passare per i playoff.

I protagonisti

Detto di Chiesa, ci sono almeno altre quattro giocatori di cui parlare. Il primo è Darmian, che sostituiva il capitano del Napoli Di Lorenzo (squalificato) e che ha avuto il merito di segnare il gol che ha rotto il ghiaccio contro una squadra modesta ma che per gli azzurri è - incredibilmente - una bestia nera. Il secondo è Zaniolo: l’ex romanista, pur lasciando molto a desiderare e facendo infuriare Spalletti per la sua indolenza, ha ritrovato proprio all’Olimpico l’azzurro che spazza via (almeno per ora) le nubi della brutta vicenda delle scommesse. Poi c’è Scamacca, entrato nel finale in previsione di un possibile ruolo da titolare in Germania: Barella gli ha dato una palla di platino, lui non è riuscito in un pallonetto troppo complicato. Infine lui, il “Beccalossi del terzo millennio” (per parafrasare il comico Paolo Rossi): Jorginho tornava titolare dopo 5 mesi e aveva detto che avrebbe tirato un rigore se necessario. Gli è capitato al 39’ e l’ha fallito nel modo peggiore. Ha mostrato coraggio ma forse l’esecuzione ha peccato di sufficienza (il “saltino” non sorprende più i portieri) e magari sarà il caso di finirla qui con i tiri dagli undici metri. Per lui, oltre al quarto penalty di fila fallito in azzurro, nel complesso una buona prova. L'Italia del calcio vince e tira un sospiro di sollievo in attesa del verdetto finale, lunedì.

