ma come corre la città 

L’ultimo è stato il plogging , la corsa che prevede anche la contemporanea raccolta dei rifiuti, il cui “Giro d’Italia” ha fatto tappa ieri a Cagliari. Non è una specialità olimpica ma è sicuramente molto ecologica. E comunque pur di correre tutto fa brodo e il capoluogo lo sa bene: non c’è ancora la gara con la tappa forzata ai ristori per bene birra (specialità più diffusa di quanto non si pensi), ma per il resto c’è praticamente tutto, compresa la corsa dei Babbi Natale.

Mezza maratona

Naturalmente le specialità per eccellenza del mezzofondo restano quelle su pista (il “Santoru” ne ospita tutto l’anno) e quelle su strada. E tra queste ultime la regina delle corse cittadine è la “CagliariRespira”. La quattordicesima edizione della mezza maratona si disputa domenica con il consueto menu vario: 21,097 km individuale, in due (KARALIStaffetta, SEIkilometri, KIDSrun, queste ultime a carattere non agonistica. Oggi è l’ultimo giorno utile per le iscrizioni alla gara che, da 13 anni, è valida anche per assegnale il Memorial Delio Serra , riservato ai Master 60 e dedicato al papà del presidente del Cagliari Marathon Club, il medico e podista Paolo Serra.

Ostacoli al Poetto

La CagliariRespira guarda il mare. Attorno al 13° chilometro, prima di entrare nel Parco delle Saline e di Molentargius, si transita sulla passeggiata pedonale del Poetto, accanto alla spiaggia che è teatro di una specialità molto diversa. Già sabato cominciano le gare di contorno della City Nature Race del Lido di Cagliari, che fa parte dl circuito delle Obstacle Course Race (Ocr). I primi a correre saranno i giovanissimi nella Kids Run organizzata da Run For Joy in collaborazione con Andrea Palmas (Sport Planet). La domenica, la City Nature Race Sprint (con la collaborazione di Riccardo Corrias della Ocr Cagliari) vedrà 28 uomini e 12 donne disputarsi lungo 300 metri e i 10 ostacoli una cronocoppie. La prova principale, per l’Immacolata, vedrà al via oltre 350 atleti su un percorso di 10 km con 30 ostacoli (in palio anche dei pass per i mondiali 2023).