Ma come brilla la “stella” dell’Amsicora 

Dietro ogni scudetto c’è una storia. Se è il secondo consecutivo c’è una costante, se è il sesto negli ultimi undici anni c’è qualcosa che passa sopra ogni evento che cambia la storia. E siccome è il decimo ci sarà una stella che diventerà incancellabile.

Conto aggiornato

L’Amsicora femminile di hockey su prato è tutto questo. Ha vinto lo scudetto 2024-25 con due giornate di anticipo. Dici Amsicora ed è naturale il parallelismo con Roberto Carta («con questo sono ventisette scudetti tra campo e panchina»), ma stavolta il Re Mida dell’hockey ha saputo mettersi in discussione. Al suo fianco, da tre stagioni, c’è Maryna Khilko, leader in campo che fa a metà con Carta nella conduzione tecnica.

Protagonisti

«C’è un lavoro duro e continuo», sono le parole della fuoriclasse ucraina, «un’intesa forte e vincente. Sappiamo che ci sono ancora due partite, la festa per noi inizierà soltanto un minuto dopo, dobbiamo pensare ancora a giocare e vincere». Vincere appunto, in dodici mesi due scudetti su prato, uno indoor e la Supercoppa. Capitano di lungo corso nell’hockey femminile, Carta pretende di attribuire i dovuti meriti a Khilko. «Per me è un’esperienza nuova, gestire gli allenamenti e strategie, ed avere in campo una leader che con uno sguardo o una parola manda un messaggio e scatta l’intesa. Lo dicono i fatti, in questo modo si vince».

Preziosa

Dietro le quinte la team manager Francesca Sordo, psicologa del lavoro, entrata nella famiglia Amsicora quando i suoi due figli si sono innamorati dell’hockey. «Lavorare sulla coesione tra due figure di primo piano è stato stimolante, le giocatrici ne sono affascinate. Organizzare le trasferte, tenere i rapporti con le altre squadre, cogliere le esigenze delle atlete mi fanno sentire quasi un punto di riferimento».

Le atlete

Le due fuoriclasse conclamate e senza tempo, la stessa Khilko ma anche Maryna Vynohradova, la bomber Ludmila Valenti (il fratello Lautaro, calciatore professionista, gioca nel Parma), le veterane Giulia Stagno e Camilla Scarpa. E un gruppo che non vuole più fermarsi. Per festeggiare c’è tempo.

